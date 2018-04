Lékař: Dětem často chybí vitamin D, který může ovlivnit jejich imunitu

Zdraví člověka lze nejvíce ovlivnit v dětství, jen z dvaceti procent je totiž dáno geneticky, zbylých osmdesát mohou ovlivnit rodiče hlavně v raném věku dítěte. I proto odborníci upozorňují na velký význam výživy v prvních 3 letech života.



„Okolo šestého měsíce dítěti již nestačí výživa, kterou dostává z mateřského mléka. Maminky by proto neměly výlučně kojit déle než šest měsíců. Naopak je důležité, aby včas zařadily příkrmy,“ radí lékař Petr Tláskal, zástupce iniciativy 1000 dní do života a vedoucí výzkumu Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku.



O lékaři MUDr. Petr Tláskal, CSc. je vedoucí lékař oddělení léčebné výživy a předseda Nutričního týmu ve FN Praha Motol. Současně je předsedou Společnosti pro výživu (SPV) a zástupcem iniciativy 1 000 dní do života, která vzdělává odborníky i rodiče v oblasti dětského stravování. Doktor Tláskal dlouhodobě pracoval na I. dětské klinice FN v Praze Motole. Zkušenosti s klinickou výživou získal při ročním studijním pobytu v Hospital Necker – pařížské dětské nemocnici a později při pracovním pobytu v nemocnici Argenteuil. Problematikou výživy se zabýval i při tříletém pracovním pobytu v Tunisku, kde pracoval jako primář dětského oddělení. Ve FN v Motole byl do roku 2012 přednostou Dětské polikliniky. Přednáší a je autorem mnoha publikací a článků o výživě.



Mrkev, brambory a kuře pro správný vývoj dítěte ale nestačí, důležitá je podle odborníků hlavně pestrá strava.



„Jako první se doporučuje zařadit zeleninové příkrmy. Neomezujte se však jen na mrkev," říká Jiří Bronský, vedoucí kolektivu autorů Doporučení pro výživu kojenců a batolat z Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Fakultní nemocnice Motol.



Do jídelníčku dítěti postupně přidávejte potraviny obsahující lepek a další alergenní potraviny, na které by si tělo mělo zvyknout. Nezapomínejte také na maso.



„Maso je dobrým zdrojem železa, kterého mají děti nedostatek, což souvisí především s druhy podávaného masa. Kuřecí maso má totiž zhruba třikrát méně železa než vepřové a hovězí, kterého děti přijímají obecně velmi málo," vysvětluje doktor Tláskal.



A dodává, že zcela nevhodné jsou pro malé děti uzeniny, které obsahují mimo jiné velké množství soli.



Příkrmy do jednoho roku života bychom dětem při jejich přípravě neměli dosolovat ani doslazovat, abychom už od útlého dětství nepřispívali k možnému rozvoji obezity a kardiovaskulárních onemocnění, která se projevují v pozdějších letech.

Odborníci na výživu také nedoporučují do dvou let věku zařazovat dětem do jídelníčku nízkotučné potraviny.