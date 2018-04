Vytrvalostní sport a zdravá strava posílí vaše srdce, doporučil lékař

A dodal, že z hlediska prevence jsou vhodnější vytrvalostní sporty (chůze, jogging, běh, kolo, plavání, běh na lyžích atd.). Velkou chybou bývá, že se lidé, kteří pohyb zanedbávají, snaží vše naráz a intenzivně změnit. Vždy je lepší mírnější stupeň aktivity po delší dobu, než vysoce intenzivní pohyb trvající jen krátce.



Vysoký krevní tlak nebolí, ale při zanedbání léčby může způsobit obrovské zdravotní problémy i smrt. Nebezpečný je v tom, že se začne projevovat, až když je pozdě.



O lékaři Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. je přednostou II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze. V klinické oblasti se věnuje především diagnostickým ultrazvukovým metodám v kardiologii a angiologii, výzkumu metabolických onemocnění myokardu a rizikových faktorů aterosklerózy, zejména arteriální hypertenzi. Dlouhodobě se věnuje také problematice eHealth – podílel se na vývoji telemedicínského systému eVito, který kontroluje vaše zdraví přes internet.

Můžete pociťovat bolest hlavy - především v oblasti čela a spodiny lebeční.

Nemoc se projevuje i bušením srdce, rychlým srdečním tepem, nadměrným pocením, poruchou vidění, šuměním v uších, únavou, nespavostí, krvácením z nosu, závratěmi a poruchami vědomí.



Větší riziko hypertenze je u lidí s nadváhou, kuřáků, alkoholiků, při užívání hormonální antikoncepce, zneužívání léků a drog, u nadměrném solení.

Riziko je také při zvýšené konzumaci kávy a čaje a u lidí trpících chronickým stresem.



Neléčená hypertenze může způsobit infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu, ale také zvýšit riziko onemocnění srdce, ledvin a očí.

V dnešní době se navíc mnohem častěji setkáváme s případy infarktu u lidí ve stále mladším věku.

Co je hlavní příčinou? Jak se o své srdce starat tak, abychom do budoucna zabránili zdravotním problémům? Jaké sporty jsou pro naše srdce vhodné a jaké naopak? To radil kardiolog Aleš Linhart.