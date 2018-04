Při vaginálních mykózách se vyhýbejte sladkostem, radí gynekoložka

A dodala, že je důležitá i úprava stravování, zejména vyvarování se sladkostí. Dále doporučuje nošení bavlněného prádla, nepoužívání běžných mýdel, ale spíše přípravků k intimní hygieně a také úpravu poševního prostředí dodáním Lactobacillů.



Ženy by měly na gynekologii, kromě doby, kdy mají potíže, docházet pravidelně jednou ročně. Preventivní prohlídky totiž pomáhají snížit počet výskytů nádorového onemocnění ženských pohlavních orgánů i prsu.



Častěji ale podle lékařů docházejí do ordinací gynekologů právě kvůli náhlým potížím. Nejběžnějším problémem žen bývají poševní výtoky.

Výtoky

Množství sekretu v pochvě je individuální. Někdy bývá výtok provázen i svěděním nebo pálením. Příčinou je obvykle zánětlivé postižení poševní sliznice způsobené ve většině případů infekcí.

Pochva je za normálních okolností osídlena řadou mikroorganismů. Důležité je, aby její složení bylo vyrovnané. Nezbytná je přítomnost laktobacilů zajišťujících kyselé pH. Při narušení rovnováhy se často přemnoží mikroorganismy, které pak působí problémy, například kvasinky.



Jindy může dojít k infekci ze zevního prostředí, například při pohlavním styku nebo při koupání.

"Máme k dispozici široké spektrum účinných léků, které podáváme buď celkově, nebo vaginálně. Vhodná je současná léčba sexuálního partnera pacientky. Většina mikroorganismů způsobujících výtok se totiž může přenášet pohlavním stykem," vysvětluje lékařka Blanka Vavřinková.

Výtok není ve většině případů příznakem vážného onemocnění. Léčba akutních stavů je tak relativně snadná.

Mnoho žen trpí opakovanými výtoky, po kratší či delší době se u nich problémy objevují znovu a znovu.



Bolesti v podbřišku

Při bolestech břicha, které neustupují, je nutná okamžitá návštěva lékaře. Není vhodné užívat léky proti bolestem, které mohou maskovat příznaky některých vážných onemocnění. Pečlivá gynekologická prohlídka, obvykle doplněná ultrazvukovým vyšetřením, případně laboratorními testy, dokáže potvrdit, nebo naopak vyvrátit gynekologický původ potíží.

"Ve většině případů pozitivního gynekologického nálezu doporučujeme konzervativní postup, tedy klid, nejlépe na lůžku, sledování stavu, v případě zánětlivého postižení vnitřních rodidel antibiotika," uvádí lékařka Vavřinková.

V některých případech je však nutné operační řešení, které většinou není možno odkládat. Pokud se vyloučí gynekologická příčina bolestí, doporučuje se ještě vyšetření u dalších specialistů, především na chirurgii.

Jde-li o dlouhotrvající potíže, může být příčinou zánětlivé postižení vnitřního genitálu s tvorbou srůstů. Jde o tenké blány nebo i o silnější vazivové pruhy, které k sobě fixují sousední orgány. Jinou příčinou může být endometrióza, při které se částečky endometria (výstelky dutiny děložní) nacházejí mimo dutinu děložní.

Chronické bolesti mohou mít i jiné, mnohdy negynekologické příčiny. "Ve vážných nejasných případech doporučujeme provést laparoskopii - výkon v celkové anestézii, při kterém břišní dutinu prohlížíme tenkou optikou zavedenou do břicha malým řezem v pupku. Můžeme tak odhalit příčinu potíží a navrhnout účinnou léčbu, nebo i zdroj potíží při laparoskopii přímo odstranit," vysvětluje gynekoložka.



Nepravidelné krvácení

Za nenormální se považuje každé krvácení mimo pravidelnou menstruaci. Nepravidelná menstruace je, když se krvácení objevuje v periodě kratší než 21 dnů nebo je-li cyklus delší než 35 dní. Normální rovněž není, pokud žena menstruuje déle než týden nebo krvácí-li příliš silně. Každou abnormalitu krvácení je vhodné konzultovat s gynekologem.

Někdy nejsou třeba žádná opatření, většinou se doporučuje gynekologické vyšetření včetně kontroly ultrazvukem.

"V případech, kdy je zdrojem krvácení defekt děložního čípku, doporučujeme konzultaci specialisty na tuto problematikou. Moderní léčba je ve většině případů konzervativní. V případě nutnosti zákroku uvnitř dělohy provádíme hysteroskopii, kdy zavedeme tenkou optiku děložním čípkem až k místu defektu, abychom mohli zákrok kontrolovat zrakem. Malý operační výkon je rovněž někdy nutný k ošetření děložního čípku," říká lékařka.



Problémy s otěhotněním

Průměrný věk žen, které vyhledávají pomoc odborníka, protože nemohou otěhotnět, se přehoupl přes 34 let. Před dvaceti lety byl přitom průměrný věk rodiček necelých 25 let, v roce 2000 již více než 27 let a nadále se každým rokem posouvá.

Z fyziologického hlediska začíná klesat plodnost u žen po pětatřicítce a po čtyřicítce je už výrazně ovlivněna. U mužů sice nehraje věk tak dramatickou roli, ale i jejich plodnost poměrně výrazně klesá.

Podle celosvětových statistik vyplývá, že hlavní podíl na neplodnosti páru mají v posledních letech nikoli ženy, ale spíše muži.

Neplodnost mužů může být vrozená, daleko častěji je ale získaná, tedy ovlivněna vnějšími faktory. Kromě úrazů či nejrůznějších nemocí zde svou úlohu hraje i znečištěné prostředí, špatný životní styl, kouření, alkohol nebo stres.