Lékařka: Za nárůstem rakoviny prsu stojí stres i špatný životní styl

Příznaky nejčastějšího onkologického onemocnění u žen mohou být různé. „Většinou jde o pohmatový nález, bulku, kterou si ženy často vyhmatají samy. Při zánětlivém typu nádoru je začervenalý dvorec a prs, je patrný otok prsu v důsledku rozšíření mízních cév. Většinou je zvětšení mízních uzlin v podpaží. Dalším projevem maligního onemocnění může být krvavý výtok z bradavky,“ říká Šárka Bakalářová, vedoucí lékařka Radiodiagnostického oddělení EUC Kliniky Kladno.



Šárka Bakalářová Vystudovala 1.LF UK v Praze. Pracovala ve Všeobecné Fakultní nemocnici v Praze v oboru radiodiagnostiky do roku 2016. Od roku 2007 je stále zaměstnána na částečný úvazek v Irsku a Velké Británii, kde se věnuje obecné radiodiagnostice a mamologii. Od dubna 2016 je vedoucím lékařem Radiodiagnostického oddělení EUC Klinika Kladno s.r.o. Hlavním zaměřením je práce v oboru mamodiagnostiky.

Všechny výše zmíněné projevy mohou poznat ženy samy při samovyšetření. Pak jsou ale případy, kdy nemusíte v prsu pozorovat žádné změny a nádor odhalí až vyšetření u lékaře.

I proto je v České republice od roku 2002 zaveden screening rakoviny prsu, kam by měla chodit každá žena od 45 let věku a to každé dva roky.

Samovyšetření je základ

Do té doby a také v dvouleté pauze by měly ženy provádět každý měsíc samovyšetření prsu (návod najdete zde), což jim podle zkušeností lékařů může zachránit život.

„Větší šance na vyléčení totiž je, když se nádor podaří zachytit v počátečním stadiu. Je tendence odstraňovat pouze nádor a ženě zůstane zachován prs, což je z mého hlediska veliký pokrok. Samozřejmě to neplatí obecně a vždy se skupina odborníků na multidisciplinárním semináři rozhodne, který zákrok je nejvhodnější pro zdraví ženy. Zdraví ženy je vždy na prvním místě. Úmrtnost se ale díky kvalitní diagnostice a lepší zdravotní péči snižuje, což nám dělá radost,“ dodala lékařka Šárka Bakalářová.