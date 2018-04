Po operaci genitálu počkejte se sexem jako po porodu, poradil lékař

Plastická operace genitálií, poprsí nebo operace horních víček. Ne všechny plastické operace jsou výmyslem žen, aby se za cítily krásnější. Některé dokonce hradí zdravotní pojišťovna.

Průkopníkem pomoci s poporodními traumaty je plastický chirurg David Tomášek, který v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí založil perineální ambulanci. Mnoho žen si neuvědomuje, že poškozené genitálie vyřeší plastická operace.

"Ženy po porodech mají často velké problematické jizvy. Je ale důležité, aby ženy věděly, že jejich trápení má řešení," konstatoval Tomášek.

Jedna z dalších otázek on-line rozhovoru se týkala i operace poprsí – z velkého na menší. Čtenářka Ivana si totiž stěžuje na velké bolesti zad.

"Ve vhodných případech hradí pojišťovna tzv. redukční mammaplastiku. Musíte donést doporučující vyšetření od ortopeda, neurologa, eventuálně psychiatra. Plastický chirurg na smluvním zařízení (většinou kliniky) vás vyšetří a doporučí-li to i on, pak by měl revizní lékař vaší zdravotní pojišťovny schválit krytí a to pracoviště by to mělo odoperovat," uvedl doktor Tomášek.

Upozornil, že jeho pracoviště nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, takže tento výkon provádí jen jako estetický, který si hradí pacientka.

O lékaři

Doktor David Tomášek začal s chirurgickou praxí již v průběhu studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V rámci několikaleté brigády jako student medicíny pracoval na porodním sále II. gynekologicko-porodnické kliniky v Praze. Po absolvování studia v roce 1980 nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení v Berouně.

Poté působil 6 let na chirurgickém oddělení v Brandýse nad Labem, kde atestoval z chirurgie I. stupně. V roce 1987 pak přešel na Kliniku plastické chirurgie v Praze, oddělení popálenin.

Později, v rámci předatestační přípravy, působil 3 roky na plasticko-chirurgické části kliniky. Po atestaci z plastické chirurgie nastoupil do Ústavu lékařské kosmetiky v Praze na oddělení plastické chirurgie. Zde získal maximum zkušeností v oboru estetické plastické chirurgie.

Od roku 1997 působí jako odborný asistent Institutu pro vzdělávání zdravotníků na Klinice plastické chirurgie I. Lékařské fakulty na Bulovce v Praze, je též i odborným asistentem na I. Lékařské fakultě v Praze. V roce 2004 byl jmenován Městským soudem v Praze soudním znalcem v Oboru Zdravotnictví se specializací na estetickou chirurgii.

Privátně provozuje plastickou chirurgii v Centrum estetické plastické chirurgie v Praze 4. V současné době navíc pracuje i v Ústavu pro péči o matku a dítě, kde založil tzv. perineální ambulanci zabývající se problematikou poporodních traumat, to znamená poranění hrází po porodu a jejich rekonstrukcemi.