Dítě musí pít. Raději vodu se šťávou než nic, říká dětská lékařka

"Mnohem vhodnější jsou ale čisté 100% šťávy ředěné s vodou aspoň 1:1, nebo ochucené pramenité vody. Rozhodně nedoporučuji sycené limonády," dodala lékařka.

A kolik by vlastně dítě mělo za den přijmout tekutin?

"Potřeba tekutin odpovídá věku a váze u dítěte, vcelku se dá říct, že dítě do 10 kg potřebuje cca 100 ml/kg na den a potřeba se zvyšující váhou se dále zvyšuje do 20 kg cca o 25 ml/kg s každým dalším kilem váhy. Takže 15 kg dítě potřebuje 1250 ml tekutin. Do toho se počítá i polévka, voda v ovoci a zelenině."

Špatný pitný režim u dětí může způsobovat problémy s trávením, nesoustředěnost, bolesti hlavy, ale také nadváhu.

MUDr. Kateřina Konopásková Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Pracuje ve Fakultní nemocnici v Motole jako pediatr intenzivista. Zkušenosti má i z dětské neurochirurgie a také z Akademie věd.

To se týká stále více dětí, které pijí především sladké limonády nebo colu. Do dospělého života si tak kromě tloušťky přinášejí i hrozbu dalších chorob, které s nadbytečnými kilogramy souvisejí.

Odborníci odhadují, že každé třetí dítě narozené v roce 2000 bude mít během svého života diagnostikovanou cukrovku. Diabetes se stane nejčastější nemocí mladých lidí v 21. století.

Na tom, že mezi dětmi přibývá obézních, přitom mají nemalý podíl jejich rodiče. Mnohdy jim v dobré víře nedovolují tučná či sladká jídla, ale zapomínají na sladké nápoje, jejichž kalorická hodnota je neúměrně vysoká.

Podle dětských lékařů jsou první tři roky života klíčové pro vytvoření správných stravovacích a pitných návyků.