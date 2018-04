Lékař: Odstranění všech znamének už v dětství by před melanomem ochránilo

Na dotaz čtenáře, zda by účinným preventivním řešením před rakovinou kůže bylo odstranit už v dětském věku všechna znaménka, lékař přiznal, že teoreticky ano, ale nebylo by to praktické a technicky proveditelné.



„V průměru má totiž každý občan České republiky 10 znamének, takže bychom museli vyndat sto milionů znamének. Navíc je to zbytečné, protože dnešní technika účinně pomáhá speciálně vyškoleným dermatologům odlišit s velmi vysokou přesností bezpečné od nebezpečného znaménka při preventivním vyšetření,“ řekl profesor Arenberger.

Ten také čtenářům vysvětlil, jak se zachovat, když podezřelé znaménko u dětí najdeme.

„Děti se obvykle rodí bez mateřských znamének, takže pokud na kůži krátce po narození znaménka najdeme, je dobře je nechat zkontrolovat dermatologem. S postupujícím věkem se u dětí mohou znaménka vytvářet, především u těch, které tráví víc času na sluníčku. Tady je hranice mezi běžným znaménkem a melanomem někdy nejistá. Při podezření například s rychlým růstem projevu je jistější konzultace u lékaře.“

Riziko spálení už dětí už za 5 minut

Podle odborníků je více než 90 procent případů rakoviny kůže způsobeno slunečním zářením, proti kterému se člověk nechrání dostatečně. A dětská pokožka je zvláště citlivá, těm nejmenším totiž poskytuje přirozenou ochranu jen asi prvních 5 minut, pak již hrozí riziko spálení.



O lékaři Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, je přednostou Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Je předsedou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Působí také ve funkci místopředsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a jako vysokoškolský pedagog. Absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy a mimo jiné působil na Kožní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Počet vrozených melanomů u dětí je zhruba stejný. Ale podle zjištění MF DNES přibývá právě nádorů kůže, které děti získávají kvůli nedostatečné ochraně před UV zářením.

V absolutních číslech není počet dětí s rakovinou kůže velký, dermatologové je odhadují na jednotky nových pacientů za rok.

Upozorňují však na to, že jde o nový typ dětského nádorového onemocnění, kterého je potřeba si lépe všímat (více o tématu jsme psali zde).

Dětské melanomy jsou totiž podle odborníků zrádné v tom, že mohou vypadat jinak než u dospělých a dají se snadno zaměnit s běžným pigmentovým znaménkem. Proto je také vhodné nechat dětem znaménka každý rok zkontrolovat dermatologem.

Jen krém nestačí

A jak děti chránit před slunečním zářením? Miminka do jednoho roku věku slunečnímu záření vůbec nevystavujte.

U starších používejte krémy s vysokou ochranou, sluneční brýle, pokrývku hlavy a u moře i speciální oblečení.