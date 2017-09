Kdy řešit neplodnost a čím lze zvýšit úspěšnost početí, poradí lékař

Jedním z velkých problémů této doby je, že lidé odsouvají rodičovství na stále pozdější dobu. Ačkoli je ideální věk pro první těhotenství mezi 20 až 25 lety, podle průzkumu společnosti Exeltis téměř 41 % žen mělo svého prvního potomka až po svých 26. narozeninách. Čtvrtina z 525 dotazovaných respondentek porodila první dítě ve věku 26 až 30 let, více než 11 % ve věku 31 – 35 let a téměř čtyři procenta tvořily prvorodičky starší 36 let.



„Trend dnešní doby udává těhotenství jasný směr – ženy dávají často přednost kariérnímu růstu a finančnímu zajištění. Zatímco před dvaceti lety byla prvorodička starší 25 let výjimkou, dnes se běžně ve své praxi setkávám se ženami i o deset let staršími,“ uvádí gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.

MUDr. Pavel Turčan, sexuolog a gynekolog Působí jako gynekolog a sexuolog v Olomouci. Vystudoval obor všeobecné lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy Hradec Králové. Po studiu složil atestaci v oboru gynekologie a porodnictví prvního i druhého stupně a následně rovněž v oboru sexuologie. Dnes je zároveň členem mnoha odborných organizací, například Sexuologické společnosti, České společnosti pro menopausu a andropausu, České gynekologické a porodnické společnosti či Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu.



Vzhledem k rostoucímu věku rodiček se setkáváme častěji s tím, že se ženy na těhotenství připravují zodpovědněji. Věnují více pozornosti životosprávě a obecně se snaží preferovat zdravý životní styl. Přestávají kouřit a zásadně omezují příjem alkoholu. Přesto právě vyšší věk výrazně ovlivňuje úspěšnost otěhotnění.

„Biologicky je žena na těhotenství připravena mezi dvacátým a pětadvacátým rokem života. Každý další rok snižuje úspěšnost těhotenství až o 4-5 procent, po 38. roce života klesá pravděpodobnost početí ještě rychleji. Dobrá zpráva ale je, že pokud žena nemá žádné vážnější zdravotní komplikace, existují v dnešní době přípravky, které toto procento pomáhají zvýšit,“ dodává lékař Turčan a pokračuje: „Jedná se například o produkty obsahující tzv. inositoly, tedy vitaminy skupiny B. Důležitá je ale také kyselina listová.“

Inositoly mohou být při plánovaném těhotenství velkým pomocníkem. Jedná se o přírodní látky vyskytující se běžně v potravinách, například v ovoci, fazolích nebo v ořeších. Patří mezi vitaminy skupiny B8, které lidské tělo nedokáže syntetizovat a právě například v období plánovaného těhotenství je třeba zvýšit jejich příjem.

Potíže s otěhotněním může způsobovat i nadváha, různá onemocnění jako například syndrom polycystických ovárií a další problémy. Problémy s početím mají páry také z důvodů znečištěného životního prostředí.

Negativní vliv na plodnost má i stres, konzumace alkoholu, kávy, cigaretový dým, drogy a léky, elektromagnetická pole a radioaktivita.