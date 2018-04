Lupénku nepředpovíte, ale můžete se vyhnout spouštěčům, poradil lékař

„Neexistuje způsob testování, který by potvrdil nebo vyvrátil pravděpodobnost výskytu lupénky u člověka,“ řekl v on-line chatu lékař. „Významnou roli hrají dědičné dispozice, ale i tak u dítěte někoho, kdo jí trpí, nemusí propuknout.“

Příčina lupénky neboli psoriázy dosud není úplně známa, nicméně se považuje za autoimunitní onemocnění, při němž se velmi rychle množí kožní buňky. Vlastní bílé krvinky, takzvané T lymfocyty, se z důvodů dědičnosti a působením faktorů zevního a vnitřního prostředí aktivují. Vytvoří se kožní zánět, kožní buňky se množí, rychleji rostou a nedokonale rohovatí.

Normální kožní buňka totiž vyzraje a na povrch kůže se dostane za zhruba 28 dnů, zatímco u psoriázy je to již za 4 dny, tedy sedmkrát rychleji.



Existuje léčba i možnost prevence

O lékaři Michael Tirant je australský lékař, biochemik a objevitel přípravku na lupénku. Specialista na komplementární dermatologii. Už 35 let zkoumá projevy lupénky a hledá, co by odstranilo její viditelné projevy na kůži. Také zkoumá a vyvíjí léčení dalších kožních nemocí jako ekzém, holohlavost, nehtové problémy, ichtyóza apod. Jeho výzkum mu dovoluje vyvíjet nové a alternativní léčebné protokoly, které jsou velmi efektivní. Pracuje převážně s bylinami, jeho přípravky jsou na čistě přírodní bázi.

Šance na prevenci onemocnění podle lékaře existuje. „Jediný způsob, jak jí můžete předejít, je eliminovat spouštěcí faktory,“ odpovídal v chatu. „V praxi to znamená dodržovat zdravou životosprávu, udržovat se v psychické pohodě a vyhýbat se infekcím.“



Mezi vyvolávající faktory lupénky patří například infekce dýchacích cest, poranění, hormonální vlivy a různé vnitřní choroby. Silným provokačním faktorem bývají i některé zevní podněty, jako například stres, alkohol, spálení sluncem, nízké teploty, suchý vzduch nebo poranění kůže.

Nemoc většinou postihuje lidi od 20 do 60 let, častěji ženy, v patnácti procentech propuká už u dětí do deseti let věku. Z 60 procent je onemocnění dědičné, v ostatních případech souvisí se sníženou imunitou.

Lupénka se léčí steroidy, biologickou léčbou a také přípravky na přírodní bázi. Ty objevil právě Michael Tirant. K výzkumu přípravků na lupénku a další vážné kožní choroby ho přivedly zdravotní potíže členů jeho rodiny. Vypracoval se na světovou špičku a spolupracuje s předními kapacitami v oblasti dermatologie v mnoha státech včetně Česka.

Hlavně komplexně

„Úspěšnost naší léčby je dle studií provedených v České republice 84 %, v Austrálii a Rakousku je to dokonce 89 %,“ prohlásil dnes odborník, jehož přírodní produkty testovali v několika významných českých nemocnicích včetně Motola, fakultní nemocnice Bulovka, Vojenské nemocnice či nemocnic v Plzni a Hradci Králové.

Tohle pomahá! Jaká léčba lupénky zabrala a čemu se raději vyhnout, řeší uživatelé na webu Vitalion.cz.

Důležitá je podle něj komplexní léčba a pravidelné používání přípravků celé sady. Pozitivní ohlas mají přípravky i od samotných dermatologů - zkušenost s těmito preparáty má například profesorka Jana Hercogová, lékařka Štěpánka Čapková či profesor František Novotný.