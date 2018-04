Trenér: Tělo stále potřebuje nové impulzy, jinak se hubnutí zastaví

, aktualizováno 13:29

Už dlouho se snažíte shodit přebytečné kilogramy a nedaří se vám to. A to i přesto, že se pravidelně hýbete. "Pokud děláte stále to samé, tělo si zvykne a hubnutí se zastaví. Proto je důležité cvičení měnit a přidávat stále nové impulzy," řekl v on-line rozhovoru trenér Tomáš Jehlička.