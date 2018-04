Nejužitečnější je čínská medicína v prevenci, řekla on-line lékařka

Tradiční čínská medicína se používá už po tisíciletí a lidské zdraví bere nejen z pohledu akutních potíží, ale celostně. Mnoho lékařů a vědců však tuto starou metodu stále neuznává (více čtěte zde).

„Ani já jsem tomu z povídání nevěřila,“ odpověděla v rozhovoru se čtenáři lékařka, kterou prý přesvědčila až vlastní zkušenost.

„Když jsem to x-krát vyzkoušela, přesvědčilo mě to a rozhodla jsem se to studovat. Nemohla jsem jinak - výsledky byly pro mne jako chirurga, který věří tomu, co vidí, neuvěřitelné. Chtěla jsem zjistit, proč to funguje,“ dodala v on-line rozhovoru.

K léčbě využívá čínská medicína pět terapeutických metod. „Patří mezi ně akupunktura, nejstarší používaná terapeutická metoda na světě, která využívá ovlivňování bodů na akupunkturních drahách k jejich regulaci, doplňování nedostatku nebo pročišťování nadbytků a harmonizaci jin a jangu v těle. Druhou je bylinná léčba, která k léčbě využívá byliny, některé živočišné produkty a také minerály, které sestavuje do speciálních směsí se staletími ověřeným účinkem. Dalšími metodami je dietetika s úpravou režimových návyků, masáže Tuina a zdravotní cvičení Qi Gong,“ vysvětluje lékařka Štefánia Ebenová.



O lékařce Štefánia Ebenová (42) se narodila na Slovensku. - Vystudovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové. - Pracovala na I. chirurgické klinice FNsP Košice, kde také postgraduálně studovala. - V roce 2001 přešla na Kardiochirurgickou kliniku do pražského IKEM. - Nyní pracuje jako vedoucí lékařka kliniky Meridian, která kombinuje západní i východní medicínu. - Je předsedkyní akreditační komise Komory tradiční čínské medicíny.

„Diagnózu, řečí TČM obraz nemoci, určíme pomocí čtyř diagnostických metod – pozorováním, nasloucháním, dotazováním a pohmatem. Tento obraz si potom potvrdíme vyšetřením jazyka a pulzu – zlatého hřebu diagnostiky. Na základě obrazu a jeho klinických příznaků stanovíme nejúčinnější postup léčby – jednotlivé výše uvedené terapeutické metody (akupunktura, bylinná léčba, dietetika, Tuina masáže a cvičení Qi Gong) kombinujeme tak, aby byl výsledek co nejlepší,“ uvádí lékařka.

Uleví od bolesti, pomůže od závislosti

Čínská medicína může podle praktikujících lékařů pomoci od bolestí hlavy, zad či zubů. Může pomoci s dlouhodobou únavou, hubnutím nebo neplodností. Používá se ale také při odvykání kouření, alkoholu či drog.

„Musíme ale vždy vyloučit závažné strukturální změny a akutní potíže, které by například vyžadovaly chirurgický zákrok. Závažné stavy nebo stavy ohrožující život se musí řešit medicínskými postupy konvenční západní medicíny. Akupunktura také není například vhodná u krvácivých stavů, velkého vyčerpání organizmu, akutních psychóz s psychomotorickým neklidem nebo ve stavu opilosti. Během těhotenství jsou zakázány lokální body v oblasti břicha a dolních zad podle pokročilosti gravidity a některé vzdálené body, stejně jako některé bylinky,“ dodává lékařka Štefánia Ebenová.

Akupunktura funguje i na omlazení pleti, podívejte se na zákrok lékařky Ebenové: