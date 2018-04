Pohlavní styk jednou týdně je na otěhotnění málo, řekl gynekolog

Průměrný věk žen, které vyhledávají pomoc odborníka, protože nemohou otěhotnět, se přehoupl přes 34 let. Před dvaceti lety byl přitom průměrný věk rodiček necelých 25 let, v roce 2000 již více než 27 let a nadále se každým rokem posouvá.

O lékaři MUDr. Jan Šulc promoval na Fakultě všeobecného lékařství Karlovy univerzity v roce 1981. Složil I.a II. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. Působil na I. gynekologicko-porodnické klinice v Praze. Již zde pracoval v tzv. antisterilní ambulanci. V roce 1992 založil jednu z prvních soukromých gynekologických praxí v zemi. Později se podílel na vzniku Centra reprodukční medicíny GEST, které patří mezi nejrenomovanější pracoviště v oboru. Specializuje se na gynekologickou endokrinologii, především na problematiku přechodu a na léčbu neplodnosti, věnuje se péči o těhotné.

"Mladé ženy své těhotenství oddalují, a tím zjistí případné problémy již relativně pozdě," řekl Jan Šulc, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST.

Dodal, že na centrum se obracejí stále starší ženy. Za poslední rok byl jejich průměrný věk 34 let, ale přibývá pacientek přes 35 a dokonce i 40 let.

Z fyziologického hlediska začíná klesat plodnost u žen po pětatřicítce a po čtyřicítce je už spíše výjimečné, když otěhotní.

"Jedna věc je samozřejmě věk podle kalendáře a jinou věk biologický. Existují ženy, které otěhotní i po čtyřicítce, na druhé straně ale mohou mít vážný problém i ženy jen o málo starší než 30 let," upřesnil Šulc.

Za neplodnost páru mohou častěji muži

U mužů sice nehraje věk tak dramatickou roli, ale i jejich plodnost poměrně výrazně klesá.

Podle celosvětových statistik vyplývá, že hlavní podíl na neplodnosti páru mají v posledních letech nikoli ženy, ale spíše muži.

Neplodnost mužů může být vrozená, daleko častěji je ale získaná, tedy ovlivněna vnějšími faktory.

Kromě úrazů či nejrůznějších nemocí zde svou úlohu hraje i znečištěné životní prostředí, špatný životní styl, kouření, alkohol nebo stres. Všechny příčiny ale vědci ani neznají.