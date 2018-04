Každá hormonální léčba je svým způsobem riziková, řekla lékařka

"Hormony jsou vždy zásah do organismu. Ale na druhou stranu krátkodobá léčba, která vám může pomoci od některých zdravotních problémů, je jistě na místě," dodala.

Ročně se zjistí kolem šesti tisíc nových případů rakoviny prsu, což je až 24 procent všech zhoubných nádorů u žen. Nádor prsu je bohužel nejčastější příčinou úmrtí žen na nádorová onemocnění. Ročně na ně od roku 1990 umírá přibližně 1 900 žen, to je asi 5 žen denně.

"Nejvyšší výskyt rakoviny prsu je mezi 50 až 70 lety, v tomto věku se zachytí 47–53 procent všech případů," říká Alena Bílková, vedoucí lékařka Mamma centra Zelený pruh.

VIDEO: Jak provádět samovyšetření prsu krok za krokem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příčina vzniku rakoviny prsu je známá jen asi u 10 až 15 procent žen, u nich je podmíněna genovou mutací, která se nazývá BRCA 1 a BRCA 2. Tato mutace se dá zjistit jen genetickým vyšetřením. Tyto ženy mají vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, ale nemusí vždy onemocnět. U většiny žen se příčina karcinomu nezjistí.

Mamograf je pro ženy po čtyřicítce

V rámci programu screeningu nádorů prsu má žena bez známek onemocnění ve věku od 45 let absolvovat každé 2 roky mamografické vyšetření hrazené pojišťovnou. Na preventivní mamografické vyšetření má povinnost ženu posílat obvodní gynekolog nebo praktický lékař, který jí na vyšetření vystaví žádanku.

O lékařce MUDr. Alena Bílková, Ph.D. vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Celý život se věnuje radiodiagnostice. Mnoho let pracovala na mamografickém oddělení ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Od roku 2012 je vedoucí lékařkou Mamma centra Zelený pruh.

Ženy mezi 40 až 44 lety mohou vyšetření absolvovat, ale musí si jej uhradit, s výjimkou žen zdravotně pojištěných u OZP. Ženám, které užívají hormonální substituční léčbu, se doporučuje, aby se preventivního mamografického vyšetření účastnily každý rok. Jednou mamografii hradí pojišťovna, v dalším roce si mamografické vyšetření hradí žena sama.

"Pro ženy mladších věkových skupin do 40 let nepřinášejí preventivní mamografická vyšetření potřebný efekt. K preventivnímu vyšetření této mladé věkové skupiny se doporučuje provádět ultrazvuk prsů, jen v případě patologických nálezů se doplní mamografie," vysvětluje lékařka.

V České republice se od roku 2002 zúčastnilo screeningového vyšetření prsů něco přes 50 procent žen ve věku 45 až 70 let. Je tedy ještě velký počet žen, které by se mohly screeningu zúčastnit. Pokud se porovná účast českých žen s účastí žen ve švédském a britském screeningovém programu, tak v těchto zemích byla účast 74 až 89 procent žen, v ČR je tedy co dohánět.