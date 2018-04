Lékařka: Bývalým kuřákem se stanete až po roce nekouření

A dodala, že nejlepší cestou k nekouření je přestat ze dne na den.



Jedinou prevencí je podle slov lékařky Zuzany Perné, nikdy nezačít kouřit.

„Závislost po jedné cigaretě sice nevznikne, ale pravidelné kouření a kouření od mládí, či dokonce od dětství k závislosti vede. Stupeň závislosti se dá zjistit pomocí testů, které jsou k dispozici na internetu,“ uvedla v on-line rozhovoru.

Miliony lidí na celém světě si každý den zapálí cigaretu, přestože vědí, že tím škodí svému zdraví. Jen v Česku kouří přibližně 2,3 milionu lidí, z toho zhruba čtvrt milionu jsou děti a mladiství.



„Kouření tabáku představuje pro pravidelného kuřáka výrazné riziko pro vznik řady onemocnění, hlavně nemocí plic a průdušek. Závislost na tabáku je nemoc, není to zlozvyk, jak nám pacienti říkají,“ vysvětluje pneumoložka Zuzana Perná.

A dodává, že ke vzniku závislosti dochází vlivem pravidelného působení nikotinu (nikotin je rostlinný jed, alkaloid obsažený v tabáku) na receptory (kanálky) v mozku kuřáka, vstřebáním nikotinu dochází k reakci v mozku a vyplavení dopaminu, což je budivá látka, která se dostává do centra mozku, do „centra blaha“. Kuřák má pocit uklidnění a štěstí, dostal svoji odměnu.

O lékaři MUDr. Zuzana Perná

Absolvovala lékařskou fakultu UK v Praze a prakticky celou odbornou kariéru se věnuje oboru pneumologie a ftizeologie. Pracovala převážně na lůžkových odděleních v nemocnicích, na ambulancích v rámci nemocnice, několik let v Thomayerově nemocnici na Pneumologické klinice. Od roku 2010 pracuje na pneumologické ambulanci Medicon a.s. a věnuje se léčbě závislosti na tabáku.

Každý člověk je geneticky vybaven charakterem mozkových receptorů, proto bývají abstinenční příznaky různě závažné a těžké. Mnohdy jsou skoro nepřekonatelné, zvláště při odvykání kouření.

„Především se může objevit silné nutkání kouřit, neklid, nespokojenost, nesoustředěnost, podrážděnost, nespavost, zvýšená chuť k jídlu a dokonce agresivita a deprese. Všechny vyjmenované abstinenční příznaky se dají překonat, když jsme na ně připraveni, je nám nápomocna rodina a přátelé a také když na kouření nevzpomínáme s lítostí. Po úspěšném zanechání kouření se objeví obrovská úleva, budete se cítit lépe, zdravější a svobodní,“ uvádí lékařka.

Cigarety mohou nejen za rakovinu plic

Cigaretový kouř obsahuje více než čtyři tisíce látek různého složení, přibližně 60 látek podporuje vznik rakoviny plic a průdušek. Cigaretový kouř je hlavním rizikovým faktorem při vzniku chronické obstrukční plicní nemoci, další látky, včetně radioaktivních (např. polonium), přispívají ke vzniku nemocí ostatních orgánů.

„Mohou způsobovat žaludeční vředy, onemocnění štítné žlázy, výskyt cukrovky u kuřáků se zdvojnásobuje, dále nemoci srdce a cév, ženy jsou ohroženy rakovinou močového měchýře, může dojít k postižení sluchu a výskyt šedého zákalu je častější opět u kuřáků,“ varuje pneumoložka.



VIDEO: Rozříznuté plíce kuřáka jsou zevnitř černé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Při postižení plic a průdušek chronickou obstrukční nemocí jde nejen o nemoc samotného dýchacího ústrojí, ale o celotělové postižení s dopady na ostatní orgány při chronickém zánětu.

Jak přestat kouřit

Je důležité přestat kouřit hned, smysl to má vždy, bez ohledu na to, jak dlouho pacient kouří, protože každá další vykouřená cigareta přispívá ke zhoršení zdravotního stavu. V průměru totiž kuřáci umírají o 15 let dříve než nekuřáci.

„Nejdůležitější je pevné rozhodnutí kuřáka. Pokud se vám nedaří přestat, vyhledejte svého lékaře, který vám poradí, nebo se obraťte přímo na specializované pracoviště, které se léčbou závislosti na tabáku zabývá. Úspěšnost léčby se tak znásobuje,“ dodává pneumoložka Zuzana Perná.