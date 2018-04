Nezapomínejte na sluneční brýle pro děti, varovala on-line lékařka

1:00 , aktualizováno 15:15

Ačkoli si mnozí dospělí nedovedou představit, že by do prudkého slunce vyšli bez brýlí, na své děti jako by zapomínali. Přitom podle doktorky Kristiny Vodičkové, která odpovídala čtenářům iDNES.cz v on-line rozhovoru, by se měly dětské oči chránit už od útlého věku.