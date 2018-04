Lékařka brání homeopatika: V zahraničí je hradí zdravotní pojišťovny

1:00 , aktualizováno 14:50

Ten spor se zdá být nekonečný. Skutečně homeopatika léčí, anebo je jejich účinek pouze v tom, že pacienti věří v léčebnou moc homeopatie? "Ubezpečuji vás, že pokud by byla léčba homeopatiky podvod, nehradily by ji ve vyspělých zemích zdravotní pojišťovny a to například v Holandsku, Německu či Švýcarsku," odpověděla v on-line rozhovoru se čtenáři lékařka Eliška Bartlová.