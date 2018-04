Pokud jste zdravá, řiďte se instinktem, vzkázala ženám gynekoložka

Hormonální antikoncepce může zavinit mrtvici, a dokonce smrt, varují lékaři čím dál hlasitěji. Trombóza ovšem není jediným vedlejším účinkem hormonální antikoncepce.



Hormonální antikoncepci u nás užívá 80 procent dívek do dvaceti let a samozřejmě i ženy starší, a tak mnozí lékaři zřejmě získali dojem, že je zcela bezpečná.

Vědecké výzkumy však ukázaly, že ženy užívající pilulky proti otěhotnění jsou častěji ohroženy nebezpečnou krevní sraženinou. Riziko se zvyšuje zejména v souvislosti s mutací genů způsobujících vyšší srážlivost krve.

O vlivu antikoncepce na játra se už dnes raději vůbec nemluví a je dokázáno také to, že malé dávky umělých hormonů obsažených v prášku mohou navíc při dlouhodobém užívání zvýšit riziko rakoviny prsu.

"Žena, která bere roky i desetiletí antikoncepci a pak dostane další hormonální zátěž pro stimulaci vaječníků při umělém oplodnění, může být ohrožena," tvrdí psychogynekoložka Helena Máslová už léta.

Antikoncepce pro mladistvé je zvěrstvo Tvrdí v rozhovoru psychogynekoložka MUDr. Helena Máslová.

"Když už se ale žena pro prášky rozhodne, měla by si určitě nechat udělat genetické vyšetření srážlivosti krve. Uvádí se, ze takzvanou leidenskou mutaci genu způsobující vyšší srážlivost má u nás až sedm procent lidí, a to není málo na to, abych to byla právě já," varuje gynekoložka. Neslučitelné jsou podle ní pilulky a kouření.

Povinností gynekologů by mělo být se před orazítkováním receptu optat, jestli měl v rodině někdo žilní trombózu, plicní embolii, opakovaná zánětlivá onemocnění žil, křečové žíly, cévní mozkovou příhodu, problémy v těhotenství jako například opakované potraty bez objasněné příčiny, poškození placenty, úmrtí plodu či rakovinu prsu. V takovém případě má automaticky na pojišťovnu vyžadovat odborné vyšetření.

Test je vhodné podstoupit (a můžete také sama za peníze) i v případě, že kouříte, již hormonální antikoncepci nebo hormonální substituční léky užíváte, trpíte nadváhou či jste často na delší dobu znehybnění v důsledku déletrvajícího cestování.

Antikoncepce má i pozitiva

I přes zmíněná negativa se oslovení odborníci z České gynekologicko-porodnické společnosti shodují, že výhody antikoncepce jsou větší než její možná negativa.

"Musíme si uvědomit, že v sedmdesátých a osmdesátých letech bylo v Československu prováděno téměř tolik interrupcí, jako se narodilo dětí. Dnes je to zhruba 20 tisíc interrupcí na 115 tisíc porodů. Tyto výkony mohou ženy trvale poškodit," řekl před časem pro iDNES.cz například Lukáš Rob z Fakultní nemocnice Motol v Praze.

Navíc antikoncepce prokazatelně snižuje riziko vzniku rakoviny dělohy a rakoviny vaječníku.