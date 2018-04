Problémy s psaním vyřešte před první třídou, radí speciální pedagožka

Otázky rodičů v on-line rozhovoru se nejčastěji týkaly dětí, které zatím chodí maximálně do mateřské školy. Kdy začít s kreslením a psaním? Jaké pomůcky používat? Co nezanedbat?

"Obvykle se dítě začne zajímat o grafický projev mezi 2. a 3. rokem života," vysvětlila magistra Drábová. V té době je podle ní vhodné používat prstové barvy nebo SES kuličku.

"Pak je hned vhodné dítěti nabídnout ergonomické pomůcky, například trojhranné fixy se zasouvacím hrotem, na které nelze tlačit a jdou vyprat, nebo štětec a barvu. Důležité je od počátku vyvozovat a fixovat správný úchop," doporučila.

Rozhodně je podle ní lepší používat trojhranné pastelky s měkkou tuhou než běžné "kulaté". Ideální průměr je 8 až 9 mm.

Mgr. Světlana Drábová působí 15 let jako speciální pedagog a ve své praxi se zabývá především oblastí rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky. Dále se zaměřuje na obtíže a poruchy pozornosti, hyperaktivitu, poruchy učení, dyslexii a poruchy osobnosti.

"Ani příliš slabý průměr ani průměr více než 10 mm není pro zdravé dítě vhodný," sdělila magistra Drábová. "Pastelky, které jsou příliš tvrdé, zase nutí dítě tlačit a hrozí křečovitý úchop."

Upozornila také na to, že ještě před nástupem do školy by se mělo u dítěte vyhranit, zda je pravák, či levák. Na otázku čtenářky, proč není vhodné psát oběma rukama, odpověděla: "Jedná se o křížení drah v mozku. Pokud se dítě před vstupem do základní školy nevyhraní, je nutné udělat vyšetření laterality a speciální pedagog navrhne dle jeho výsledků, která ruka je pro psaní vhodnější. Zhruba u 2% populace se nevyhraní lateralita po celou dobu života," podotkla speciální pedagožka.

Na co dát pozor?

Při správném takzvaném špetkovém úchopu pera by pero mělo ležet na posledním článku prostředníčku a shora by je mělo přidržovat bříško ukazováčku a z boku bříško palce. Ukazováček by neměl být prohnutý a celá ruka by měla být uvolněná, bez křeče.

Učitelé i rodiče by proto měli dbát na to, aby pero po papíře lehce klouzalo a dítě na ně netlačilo. Špatné držení pera vede ke spoustě negativních důsledků od bolestivosti ruky přes její rychlou únavu s následnou chybovostí v psaní až po stres a s tím související i nepříjemné pocity dětí u psaní a kreslení.