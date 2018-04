OMLUVA: Soutěž o formování postavy je zrušena

Server iDNES.cz má vytvořen zvláštní systém na odhalování falešných hlasů. Zafungoval, ale jen částečně. Snažili jsme se proto v podvádění bránit dalšími prostředky. I tím, že jsme několik hodin před koncem hlasování skryli průběžné výsledky, aby manipulátoři nevěděli, jak si stojí jejich favorité a soupeři.

Když jsme vyhlásili výsledky, byli jsme přesvědčeni, že jsme podezřelé hlasy eliminovali a tím vše vyřešili. Mýlili jsme se. Naše zásahy konané v dobré víře v soutěžících i čtenářích vyvolaly spíše nejistotu a pochybnosti. Celé hlasování se ještě víc zneprůhlednilo.

Vzhledem k tomu, že si zakládáme na tom, aby všechny naše soutěže a další akce byly pro čtenáře seriózní a průhledné, nakonec jsme soutěž o formování postavy zrušili.

Mrzí nás to a omlouváme se za to. Bohužel jsme soutěž zrušili až po vyhlášení vítězů, proto se omlouváme zejména jim za to, že jsme v nich vyvolali planou radost.

Projekt měl sloužit všem našim čtenářům, kterým jsme prostřednictvím vybraných zájemců chtěli ukázat, jak zhubnout a zlepšit si svou postavu.

Rozhodně jsme se poučili. Už nikdy nenecháme hlasovat o výhře (ať už bude jakákoliv) způsobem, který nedokážeme uchránit před spekulanty na sto procent.

O návod, jak si vytvarovat postavu, vás ale neochudíme. Brzy přijdeme s podobným projektem, který už ovšem z technického hlediska bude nezpochybnitelný.

Pod tímto článkem nenajdete diskusi. Není totiž o čem moc diskutovat a vedla by jen k eskalování nadávek mezi soutěžícími. Tomu nechceme dávat prostor.