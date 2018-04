VIDEO: Sledovali jsme způsob, jak omládnout o 10 let

0:28 , aktualizováno 0:28

Stárnutí kůže nezabráníme, ale proces je možné přibrzdit. Když už je kůže ochablá, vrásčitá, unavená a bez jiskry a my nechceme rezignovat, musíme se svěřit do rukou korektivního dermatologa. "Dokážeme klientku během jedné návštěvy omladit i o deset let," říká lékařka Věra Terzijská.