Dovolenou lze využít k tajnému zkrášlování. Počítejte ale s odmítnutím

Důvodem nebude plná vytíženost estetické kliniky, ale počasí. V letních měsících celou řadu zákroků dermatologové a plastičtí chirurgové neprovádějí a klientky odmítají.

"Některé estetické zákroky jsou v letních měsících omezeny nebo spojeny s přísnou aplikací SPF přípravků," říká dermatoložka Yvonne Bergerová z BcD Clinic. Jedná se o laserové zákroky zaměřené na rozšířené žilky a pigmentové skvrny.

Pozor na slunce. Hrozí pigmentové skvrny

Gréta Wohlová, korektivní dermatoložka z Laserové centra Anděl vysvětluje, že problematika těchto zákroků spočívá v nutné ochraně před slunečním zářením, které je v létě přirozeně vyšší. Hrozí zvýšené riziko nadměrné pigmentace. "Záleží také na rozsahu ošetření a lokalizaci. Menší zákroky či zákroky na místech krytých oděvem lze provést i v letních měsících," vysvětluje Wohlová.

V létě nelze celouřadu estetických zákroků provádět, omezuje se vstahuje zejména na laserové ošetření.

Obě dermatoložky se shodují na tom, že naopak zákroky zaměřené na korekci vrásek s pomocí botulotoxinových injekcí či výplňových materiálů můžete bez problém odstoupit i v pravé poledne velmi slunného dne a ihned po ošetření v ordinaci můžete vyrazit na pláž.

Stejně tak to platí v případě mezoterapie a radiofrekvence, které působí v hloubce kůže a nikoliv na jejím povrchu. Zatímco radiofrekvence výrazně zpevňuje pokožku, mezoterapie založená na aplikaci kyseliny hyaluronové regeneruje podkoží. Ovšem nemyslete si, že se vyhnete používání opalovacích přípravků s vysokým faktorem. Dermatolog vám je doporučí.

Plastika?

Uvažujete o větším zásahu, se kterým si kožní lékař nebude vědět rady? Pak vězte, že i klasická plastická chirurgie má během léta svá pro a proti. Počítejte s omezeními a zvýšeným nepohodlím právě kvůli vyšším teplotám a rozlučte se s koupáním v rybníce či dovolenou u moře. Setkat se též můžete s odmítnutím, řada lékařů přes léto nechce estetické zákroky vůbec provádět.

Nejdůležitější je ochrana před sluncem. Po plastice se rozlučte s dovolenou u moře a koupáním v rybníku.

"Mnozí se skutečně domnívají, že plastické operace v létě nejsou vhodné, ale není to tak úplně pravda," říká plastický chirurg Svatopluk Svoboda z Alfa centra lékařské kosmetiky. A je to právě kvůli zmiňovaným omezením, navíc po mnohých zákrocích je nutné nosit velmi těsné pooperační prádlo, což na pohodlí v horku nikterak nepřidá.

"Při troše dobré vůle a při určité zodpovědnosti vůči sobě jsou estetické operace v letních měsících stejně proveditelné a snesitelné jako jindy. Naopak mnoho pacientek k estetickým zákrokům využívá právě svoji letní dovolenou," hovoří o své letité praxi Svoboda.

Sanotorium plné učitelek

"Už mnoho let máme naše sanatorium v létě zaplněné operacemi učitelek, které využijí letní prázdniny ke svému zkrášlení a prvního září hrdě nastoupí do nového školního roku s novými prsy či bez vrásek na obličeji."

Důležitou roli hraje ukázněnost pacienta. Přísná pravidla platí ohledně nošení kompresního prádla i slunění. Na čerstvé jizvy by nemělo působit intenzivní slunce. Lze to však zvládnout a dočkat se kýženého výsledku. Jak zkušený chirurg dodává, nikdy se nesetkal s žádnou komplikací, která by se dala přičíst letním měsícům.