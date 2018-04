Omládněte účesem. Roky ubere melír i krátké vlasy

Možná si řeknete, že dobře vypadají, protože se o jejich vlasy starají ti nejlepší kadeřníci a stylisté. Máte pravdu. Když ale poznáte, co způsobuje stárnutí vlasů, naučíte se hrát s barvami, které zjemňují vrásky a rysy obličeje, dovedete si vizuálně ubrat pár let také. Navštivte kadeřnictví, kde vám poradí.

Pokud na to nemáte dost peněz, vězte, že často stačí mýt vlasy kvalitními přípravky tak často, jak jen můžete. Na pomoc vezměte i balzámy a stylingové přípravky, které ochrání barvu vlasů, hydratují je a posilují. Chovejte se k vlasům stejně jako k pleti.

"Zdravě vyhlížející vlasy mají lesk, takže kvalitně obarvené vlasy pomáhají dobře odrážet světlo a barva jim umožní, aby si udržely špičkovou kondici," říká Josh Wood, kreativní ředitel firmy Wella Professionals, který se stará o účesy světových celebrit.

Zkuste přizpůsobovat odstín vlasů aktuální sezoně a také trendům. Barva musí ladit s tónem pleti. "Kontrastní tóny a hloubka odstínu pomáhají,když vlasy ztrácí lesk a objem," radí Josh Wood. Účesu pomůžete, když budete používat přípravky pro zvětšení objemu.

Krátký účes spolehlivě omlazuje

JULIETTE BINOCHE

herečka, 45 let

Účes z krátkých vlasů je to nejlepší řešení pro starší ženy, zvláště v případě, kdy vám příroda nadělila slabé a řídké vlasy už od mládí.

Všeobecně platí, že kratší délka vlasů působí svěže a různé tvary ofin omlazují. Vlasy stažené do ohonů, vyčesané do drdolů působí komisně a od určité doby zestařují.

"V účesu by měla být dynamika, vzdušnost, lesk krásné barvy," radí kadeřnice Vlasta Korbelová.

Herečka v rolích sympatických žen Juliette Binoche v poslední době zvolila krátký sportovně elegantní střih, který ji opticky vrací do dívčích let. K její krásné tváři s jemnými rysy by ale více ladila světlejší barva ve vlasech.

"Při barvení nedoporučuji příliš tmavé odstíny, zvýrazňují zbytečně vady na pleti a vrásky. Pozor na červené odstíny v blízkosti kontur obličeje, upozorňují na popraskané žilky a narůžovělou pleť," radí Vlasta Korbelová.

Bílé vlasy jsou znakem stáří - noste raději melíry

DIANE KEATON

herečka, 64 let

Jsou ženy, které umí chytře maskovat svůj věk a vypadají pořád mladistvě. Diane Keaton to zvládá řadu let, a tak se jí daří v rolích obletovaných dam.

Její účes má správný střih - ofinu, která částečně zakryje vrásky na čele. Délka vlasů padajících k ramenům jí také svědčí, protože neprotahuje opticky hlubší rýhy kolem nosu a brady. Vlasy, které už jsou jemné a nevytvoří objem, jsou opticky nadzvednuté melírem vytvořeným z několika světlých odstínů, a netvoří proto jednolitou helmu. Účes je přirozený a ležérní.

Pro tento typ vlasů, které časem ztrácejí pigment a mají vysoký podíl bílých vlasů (80 až 100 %), je vhodná novinka v kadeřnických salonech - Francouzský melír. Barvení spočívá ve střídání studených a teplých odlesků v silných pramenech. Světlé odstíny vizuálně zjemní vrásky a rysy obličeje. Barva 100% kryje bílé vlasy, zároveň je do hloubky vyživuje, a tím jim dodává objem.

Dlouhé vlasy nesluší jen mladým, ale...

JULIANNE MOORE

herečka, 49 let

Jen malé procento starších žen se může radovat z dlouhé hřívy jako Julianne Moore. Vlasy s věkem ztrácejí sílu, a tak jako se vytrácí pigment z pleti, vytrácí se i z vlasů. Barva se pak stává jedním z nejúčinnějších způsobů, jak si uchovat mladistvý vzhled.

Světlé pleti Moore lichotí nenápadné zlaté odlesky v poměrně syté barvě vlasů a vypadají přirozeně. Přírodní vlasy nemají nikdy stejnou barvu po celé délce, a proto je dobré používat barvicí techniky se stupňováním odstínu, které dokonale napodobují přírodu. Ty ovládají školení kadeřníci.

Jemné barvení je vždy omlazující a neméně důležitý je i střih. Herečka má sice elegantní vlny kolem ramen, ale více by jí prospěl postupný sestřih kolem obličeje.

Pokud patříte mezi šťastné majitelky dlouhých vlasů, pečujte o ně kvalitním omlazujícím šamponem a po mytí používejte vyživující balzámy a zábaly s kvalitní hydratační maskou, nejlépe takové, které chrání vaši, leckdy i draze získanou barvu, vyhladí vlasy a dají jim potřebný lesk.