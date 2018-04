Budou Češi na olympiádě za šašky? Sami věří, že v holínkách zazáří

Národní kroje, elegantní móda, šusťákovky, oblečení z budovatelských časů. A taky holínky, samozřejmě.

To vše by mělo být k vidění nikoli na módní přehlídce, ale na slavnostním zahájení londýnských her. Páteční ceremoniál totiž už dávno není jen příležitostí k tomu, zamávat fanouškům. Roky je důležité také být vidět. Nezapadnout.

"Před Vancouverem nám také říkali, že budeme za šašky, a pak nás vyhlásili nejlépe oblečenou výpravou. Pořád nejsme tak extravagantní jako Švýcaři v Salt Lake City, když šli na zahájení jako kosmonauti s anténkami," srovnává šéf české mise František Dvořák anténky s holínkami.

Ach ano, ta avantgardní česká obuv – právě holínky jsou součástí oblečení, která vyvolává nejvíce protichůdných názorů.

"Co na to říct? Snad jen, že cirkus není letos jen na Letné, ale bude i v Londýně. Holínky. Proboha. Prý, abychom zaujali," píše web Muži v Česku, zabývající se módou a životním stylem.

Podobné připomínky, že v takovém oblečení Češi do společnosti nemohou, bere šéf mise Dvořák s rezervou. "Tohle je nástupové jednorázové oblečení, ne odění na Václavák," říká. A sportovci jsou spíš na jeho straně: už při úvodní prezentaci si londýnský outfit pochvalovali a třeba kanoista Vavřinec Hradilek přímo v dějišti her řekl: "Mně ty holínky vůbec nevadí, bude sranda."

Ostatně kritiku za výběr oblečení sklidilo od "módních policistů" ve své vlasti i Slovensko. "Kombinace neforemné sukně, blůzky, šátku kolem krku, opasku a kloboučku s pírkem... Už chybí jen fujara do ruky," napsala slovenská módní konzultantka Barbora Dudinská o oblečení inspirovaném kroji.

Ona i web Muži v Česku shodně nejvíc chválí oranžové Nizozemce. Čínský outfit vypadá jako z časů soudružek a soudruhů (kteří dál zemi vládnou), německé šusťákovky zavánějí minulostí a Američané museli řešit výtky, že se jejich kolekce vyráběla v Číně.

Ano, olympiáda, to je vzájemné zápolení zemí. I v oblečení.