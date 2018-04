Londýn, kam se podíváš. Letní olympiáda inspiruje návrháře i kadeřníky

Letní olympijské hry v Londýně se zapisují do historie, nejen té sportovní, ale i módní. Tolik speciálních kolekcí a návrhářů se ještě nikdy v minulosti do sportovních her nezapojilo. Londýn, jedna ze světových módních metropolí a rodiště mnoha návrhářských talentů, se pochopitelně nenechal v tomto ohledu zahanbit.

Sportovnímu šílenství nepodlehli pouze návrháři oblékající jednotlivé výpravy jako Stella McCartney či Giorgio Armani, ale i takový Karl Lagerfeld, který ke sportu během svého života kladný vztah nikdy neměl.

Obecně se barevnost omezuje na odstíny modré a červené, často v kombinaci s bílou. Nic převratného. O to více vynikají výjimky.

Na barvy britské vlajky rezignoval zmiňovaný Lagerfeld a místo nich se nechal inspirovat trofejemi pro vítěze. Odstíny bronzu, stříbra a zlata hrají v jeho limitované kolekci pro obchodní dům Selfridges prim a září ještě více než ocenění pro sportovce.

V medailích se zhlédli i mistři kadeřníci. Josh Wood a Eugene Souleiman si pohráli se zlatými odlesky a společně dali vzniknout jedinečné kolekci účesů pro značku Wella Professionals.

"Zlaté tóny mohou nabývat rozmanitých forem, takže se najde pro každou klientku ten pravý, ať už je blondýna, bruneta nebo zrzka," hovoří vlasový stylista Josh Wood. "Zlato znamená luxus, znamená společenské postavení a také symbolizuje vítěze: nejlepšího z nejlepších. Jak lépe oslavit londýnské olympijské hry než nabídnout našim klientkám jejich vlastní dotek zlata?"