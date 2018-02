Olympijská móda: vyhřívané bundy, sněhule, ale i šátky a jezdecké boty

Dlouho očekávaná podívaná. To byl slavnostní ceremoniál při zahajování olympijských her. Vedle samotné show se s napětím čekalo i na představení celkem 92 výprav a především na to, co jim oděvní firmy připravily za sportovní kolekce.

Oblečení pro sportovce by mělo být nejen pohodlné a vyrobeno z nejmodernějších materiálů, aby jim zajistilo dostatečný komfort, ale také by mělo být elegantní a korespondovat s historií a národními barvami dané země.

Jako první nastoupili Řekové, v jejichž zemi olympijské hry vznikly. Jejich komplet byl celý v modrém, zdobily ho bílé detaily a černé záplaty na kalhotách. Nevypadalo to sice špatně, ale trochu invence by neuškodilo.

To si ostatně člověk říkal v průběhu celého ceremoniálu. Samozřejmě až na pár výjimek. Většina výprav vyrazila v moderně pojatých bundách a kalhotách, které korespondovaly s národními barvami. Nechyběly detaily jako loga a nášivky vlajky či dané značky oblečení. Hodně se objevoval i prodloužený střih bund zvaný parka. K populárním barvám letos patřila červená, modrá a bílá.

Největší úlet? Šátek místo čepice

Výprava z Nigérie měla na sobě bílé kabáty se zelenými detaily a k nim bílé kalhoty a černé jezdecké kozačky. To by však nebylo to nejhorší. Stejnokroj totiž korunovali zelným šátkem se třpytkami. Nic proti tradicím, ale ani s nimi by se to nemělo přehánět.

Naopak nejstylovejší byla pravděpodobně japonská výprava, která měla kabáty v neonové červené barvě, k nim šály s logem, doplněny sněhulemi v moderním designu. Pozadu nezůstali ani Australané, kteří měli bundy v trendy metalické stříbrné a kalhoty v národních barvách. Nápadité a vkusné.

Hravost předvedli i Finové, jejich vzorovaná souprava si nejlépe vystihla atmosféru celým olympijských her. Tedy to, že by oblečení vedle své funkčnosti mělo být slušivé, ale zároveň invenční a lidi bavit.

Vyhřívaná bunda

Nositeli technologického pokroku jsou letos Američané. Jejich kolekci má pod taktovkou známý módní dům Ralph Lauren, který přišel s unikátním vyhřívacím systémem umístěným uvnitř bundy. Vypadá jako jednoduchý potisk, ale je vyroben z uhlíku a stříbra a vede teplo. Američtí sportovci si ovladačem budou moci nastavit požadovanou teplotu a díky velkým tlačítkům nebudou muset ani sundávat rukavice.

Výroba prý probíhala přímo ve Spojených státech a trvalo přes rok. Celkem se vyrobilo přes 700 kusů vyhřívaných bund. Kromě americké olympijské výpravy, která patří k nejpočetnějším, si bundy oblečou i hendikepovaní sportovci na navazují paralympiádě.

Kdo se letos musel držet zpět, byli sportovci z Ruska. Tedy jen ti, kterým olympijský výbor povolil startovat jako nezařazeným sportovcům. Kvůli dopingovému skandálu totiž nesmí Rusko na olympiádě startovat. Proto si sportovci museli odpustit vše, co by jen vzdáleně připomínalo ruské státní symboly. Dodavatel oblečení proto vytvořil poněkud nudnou kolekci v šedých tónech, která na sobě nese logo se slovy „olympijský sportovec z Ruska“.

Češi v Alpine Pro

Pro české olympioniky vytvořila olympijskou kolekci už popáté firma Alpine Pro a poprvé se na jejím vzniku přímo podíleli i sportovci. Kanadský hokejový server Hockey News už v listopadu ocenil dres českých hokejistů jako čtvrtý nejhezčí po dresech Švédů, Norů a Finů.

Výrobci se snaží, aby byla kolekce zapamatovatelná a dostala se i do obchodů k běžným zákazníkům, u kterých by slavila komerční úspěch. To se podařilo například švédskému módnímu řetězci H&M, který na olympiádu v Riu de Janeiru v roce 2016 oblékl švédské sportovce a tyto oděvy se pak v jeho obchodech staly hitem.

Veselé kalhoty na curling

Svou roli hraje i rozmach sociálních sítí, které představují dokonalou příležitost, jak před globálním publikem zlepšit image účastnických zemí, poznamenal časopis Forbes. Letní hry v Riu si tak lidé budou pamatovat i díky proklatě malým plavkám britského skokana do vody Toma Daleyho, které na internetu vzbudily rozruch, a textiliím odpuzujícím komáry přenášející virus zika.

Server Mashable soudí, že jedním z důvodů, proč se nyní dívat na olympiádu, budou i kalhoty norského curlingového týmu. Ten na hry ve Vancouveru v roce 2010 oblékl pestrobarevné kalhoty s kosočtvercovým vzorem v národních barvách a své postavení „módních ikon“ stvrdili norští curleři na hrách v Soči o čtyři roky později. Facebooková stránka věnovaná kalhotám norského mužstva - nikoli jeho výkonům - má dokonce 480 000 sledovatelů.