Olga Sommerová:Tátové a děti sami doma

Jsou nezvykle vstřícní a usměvaví, vaří, uklízejí, přebalují své potomky, jejichž zadečky utírají zcela suverénně, ale zároveň disponují typicky mužskými dovednostmi - hrají fotbal a hokej a jako praví muži se na dětské hry pekelně soustředí.



Na své děti nekřičí a jsou připraveni splnit jim téměř všechna přání.



S Alešem, Petrem a Václavem jsem se setkala při natáčení devítidílného dokumentárního cyklu Táta jako máma, který pro ministerstvo práce a sociálních věcí natáčí Febio jako osvětový program, který má v myslích lidí proměňovat zažité genderové role a přibližovat naši společnost civilizovanému světu.



Když veřejně prohlašuju, že žena nebude skutečně rovnoprávná, dokud se na péči o domácnost a děti nebudou muž a žena podílet půl na půl, myslí si moji posluchači, že jsem se asi zbláznila. Obvyklé poznámky mužů, že nedokážou kojit, jenom zesměšňují a bagatelizují skutečný problém - nerovnost zastoupení mužského a ženského vlivu v rodině a ve veřejné sféře. Když jsem natáčela tento film, potvrdilo se, že jsem duševně zdravá.



Petr pečuje o syna Jakuba od jeho pěti měsíců, protože manželka má větší plat než on. Když Petr v práci oznámil, že odchází na otcovskou dovolenou, pravil jeho šéf: Pro mě nejsi chlap! Druhý půlrok synova života vozil Petr mimino dvakrát denně do manželčina zaměstnání ke kojení. Tříletého Jakuba teď učí všechny domácí práce, hraje s ním fotbal, chodí na výlety a neuvěřitelně trpělivě si s ním hraje.



Václav svou ženu ,vyhnal‘ do práce, aby mohl být se sedmiměsíční Ninou doma.

Když sedí u počítače a vymýšlí kvízy a hádanky pro časopisy, Nina vedle něj spokojeně sedí. Václav nemiluje utírání hovínek při přebalování mimina, ale pro úsměv Niny toto martyrium denně podstupuje. Pochopil, že mateřská dovolená není žádná dovolená, ví, že ho péče o dítě omezuje, ale navzdory tomu chce být svým dalším plánovaným dětem nablízku i v miminkovském věku.



Aleš přemluvil svou ženu, aby šla do práce, on že se bude starat o dceru Dominiku od jejích sedmi měsíců. Finančně si rodina nepolepšila, protože Aleš opustil práci v reklamní agentuře. Když jeho kolegové viděli, že skutečně na otcovskou dovolenou odchází, začali vážně uvažovat o tom, že by to také zkusili. Aleš chodí každý týden s dcerou do Sokola a na plavání rodičů s dětmi, což znamená, že je v bazénu jediným mužem mezi ženami. Fascinovaně hledím na mužné paže, které si s dítětem při tělocvičných hrátkách poradí dovedněji než paže ženské.



Všichni moji filmoví tatínkové unisono tvrdí, že si čas strávený se svými dětmi užívají. Ve chvílích, kdy mi to do kamery říkají, jejich oči září úsměvem nebo se v nich objeví slza.



Když jsem viděla své filmové hrdiny, jak si s dětmi hrají, napadlo mne, že otec je pro výchovu malého dítěte tou nejlepší alternativou. Muži, jak známo, jsou hraví a děti jakbysmet. Rozhodně si s otci vyhrají lépe než s maminkami, které mají stále na paměti povinnosti - nakoupit, uvařit, uklidit. Pro pořádek musím říct, že manželky tatínků pečujících o malé děti po večerech vaří na druhý den, o víkendech perou a uklízejí. V tomto ohledu není ještě otec zcela rovnoprávný matce, která spolu s péčí o dítě dostane na starost celou domácnost.



Ve vztahu muže a ženy se v těchto domovech odehrává něco zázračného - dítě doopravdy miluje otce, otec doopravdy miluje dítě, a tedy i jeho matku, svou ženu. Muži, kteří se na otcovské dovolené solidárně usídlí v táboře dítěte, budou vždycky i na straně jeho matky, své ženy.

ZŮSTAL VÁŠ MANŽEL S DÍTĚTEM DOMA? Napište svůj příběh