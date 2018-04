Mám vkus a styl stejně jako můj manžel, míní Olga Menzelová

„Myslím si, že mám vkus a styl. Ale přiznám se i k tomu, že mi radí stylista Honza Pokorný, s nímž léta spolupracuji. Je to pro mě velká úspora času, když mi vybere šaty. Když někam jdu, mám to bez starostí,“ řekla Olga Menzelová.

Zatím se jí prý nikdy nestalo, že by si vybrala nevkusné šaty, jen aby se zalíbila manželovi. „Můj muž má vkus a ví, co mi sluší. Já bych si určitě nekoupila nic tak ordinérního, co by se jemu nelíbilo,“ řekla producentka, která vždycky sportovala a i kvůli tomu často nosí tepláky. Její starší dcera Anička je v tom po ní.

„Má spoustu krásných věcí, které jsem jí buď vybrala já, nebo si je koupila sama. A vždycky to dopadne tak, že jde v teplácích. Tak nevím. Uvidíme, jak to bude dál. Ale několik zničených podpatků zaražených do parket, to už u nás proběhlo,“ prozradila dvojnásobná maminka, jejíž velkou slabostí jsou právě boty.

„Nerada a těžko se jich zbavuji. Kolik jich mám, nevím. Mám dost práce, než abych počítala ve svém botníku, takže netuším. Ale každopádně je jich dost. Už tam není místo ani pro malou Evičku.“

Manželka oscarového režiséra zavzpomínala také na časy, kdy jako malá brala své mamince věci ze skříně. „Já jsem jí „kradla“ svatební šaty. Nosila jsem je s holkama po dvoře. Máma si je schovávala a my jsme jí je pěkně odraly. Myslím ale, že pořád někde jsou. Jsou krásné a vypadají jako od Fendi,“ prohlásila.

Jiří a Olga Menzelovi

Její dcery Anna a Eva ale podobné lumpárny se svatebními šaty dělat nemůžou. „Dcerám bych moje svatební šaty nepřála. Protože já jsem se vdávala v takových volných kalhotách z Indonésie a v tílku, a to už asi dávno neexistuje ,“ řekla producentka, která si slavného režiséra vzala v roce 2004.

„Vdávala jsem se v Thajsku, kde bylo strašně horko. Byl to takový happening s kamarády, takže žádné volánky neproběhly. Já Thajsko miluji. To je moje srdeční záležitost a ono se to tak seběhlo. Tehdejší velvyslanec je náš kamarád a bylo to moc hezké. Ušetřila jsem rodiče toho stresu a napětí.“