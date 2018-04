Oleje na vlasy umí zázraky. Mohou ale i škodit?

Blahodárné účinky rostlinných olejů znaly už starověké fintilky, k vyhlazení vlasů je používaly lvice salonů v době královny Viktorie a domácí masky si z nich vyráběly i naše maminky a babičky. Pak přišlo 21. století a s ním první "elixíry" - revoluční vlasová péče založená na vzácných olejích, včetně toho z plodů argánie, kterému se přezdívá tekuté zlato. Jestli má přízvisko na svědomí některá z marockých krásek, které na něj odjakživa přísahají, nebo šikovný pracovník marketingu, teď ponechme stranou.

Oleje, jako je jojobový, kokosový, olivový, mandlový nebo již zmíněný arganový, prý vládnou kouzelnou silou hodnou Harryho Pottera. Naše lokny by měly hloubkově regenerovat, chránit jejich barvu, dodat jim sílu i oslnivý lesk. Negativa? "Při správném používání žádná neexistují," tvrdí kadeřnice Lucie Trnková ze salonu Portrait by Michal Zapoměl. "Jde o to, abyste zvolila vhodný přípravek právě pro váš typ vlasů," dodává a radí zcela se vyhnout těm, které obsahují ftaláty, parabeny, chlorid sodný, umělá barviva, triklosan a minerální oleje.

"Kromě toho, že kvalitní produkty vaše vlasy vyživí a posílí, pomáhají také předcházet krepatění a třepení konečků," vypočítává Lucie. Zní to téměř pohádkově, ale protože každá mince má dvě strany, dejme prostor i skeptikům.

"Moje vlasy se často a rychle mastí," stěžuje si Alena, majitelka pražské kavárny. "Většinou je proto nosím stažené do culíku a na to, že budu mít krásnou objemnou hřívu, jsem už rezignovala. Kamarádka mi poradila, ať vyzkouším kúru se vzácnými oleji. Ta ale všechno ještě zhoršila - vypadala jsem jako zmoklá slepice."

Alena nejspíš udělala klasickou chybu - nanesla kúru po celé délce vlasů. "Olejové přípravky se mohou používat i na mastné vlasy," vysvětluje Lucie. "I ty totiž mívají suché konečky a mastí se spíše u hlavy. Důležité je umět s oleji zacházet. Nikdy je neaplikujte přímo ke kořínkům, patří pouze na konečky, maximálně na střední délky."

Majitelkám jemných vlasů navíc radí zvážit množství přípravku. Není nutné si na hlavu vyklopit půlku lahvičky, většinou stačí pár kapek. Je to stejné jako s jídlem: menší porce z kvalitních ingrediencí vás zasytí víc než dvě kila šizeného vlašáku.

Smažení? Vysušování? To už tak lákavě nezní. Ale i tady nabízí kadeřnice Lucie Trnková jednoduché řešení: "Opět záleží na kvalitě přípravku. Pokud plánujete pobyt na slunci, rozhodně bych doporučovala oleje s UVA/UVB filtrem. Podobně při fénování volte přípravky, které chrání proti teplu. Vaše vlasy pak budou zcela v bezpečí." Na konci žádné pohádky nesmí chybět ponaučení. Takže: oleje ano, ale vybírejte a používejte je s citem.