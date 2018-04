Oldřiška vydržela tři dny bolestí. Na rok a půl má prsa béčka

"Skoro jsem nespala a přítel také ne, protože jakmile jsem se pohnula, už se staral, co mi je. Celá prsa mě bolela, jako kdyby se trhala zevnitř. Cítila jsem pnutí a tlak. Jenže jsme neměli doma jediný lék proti bolesti, takže jsem musela vydržet do rána," líčí šestadvacetiletá Oldřiška z Jevíčka, kterou jste vybrali v hlasování na zvětšení prsou bez narkózy.

Tři dny na ibalginu

Hned ráno si koupila ibalgin proti bolesti a den proležela v posteli. "Bolelo, když jsem vstávala i chodila. Tři dny jsem byla na práškách."

Teprve po týdnu se stav zlepšil. "Prsa cítím, už jen když si sáhnu na stehy. Stále spím na zádech, protože na břiše nemůžu a ani převalení na bok není příjemné," popisuje pocity. Vysněné prádlo zatím nenosí, protože švy od podprsenky tlačily, takže dala přednost bezešvým sportovním topům. Možná proto si nezasvěcené okolí ještě ničeho nevšimlo. "Pracuji hodně mezi muži a nikomu jsem o zákroku neřekla, navíc mám prsa utěsněna v přiléhavém topu a nikdo nic neříkal. Buď jsou galantní, anebo si nevšimli," usmívá se Oldřiška, která chce rány nechat pořádně zahojit, než vyrazí na nákup nové podprsenky.

Přítel se nedívá do očí

Kamarádka, s níž se na výzvu Ony na zvětšení prsou přihlásila, ještě prý výsledek neviděla. "Je na dovolené, ale už psala, že je snad teď nebudu mít větší než ona, tak jsem jí odepsala, že až půjdeme na bazén, že na tom budeme konečně stejně." Oldřišce už se zase vrací humor a i její přítel Tomáš už je klidnější. "Měl o mě strach a vzorně o mě pečoval," chválí ho. "On výsledek moc neřeší, hlavně je rád, že jsem já spokojená. I když... do uvozovek můžete dát jako s nadsázkou, že mám pocit, že se mi poslední týden nedíval až tak do očí." Možná sledoval vnady, ale na druhou stranu - kdo by se nepodíval na nová prsa za 80 tisíc?

Deset dnů po operaci pojede Oldřiška znovu do Prahy na kontrolu a na vyndání stehů. Doktorka Dušková se nenechala zviklat Tomášem, který tvrdil, že všechny stehy, co kdy na sobě měl, si vyndal vždycky sám. "To je vaše věc, ale ty Oldřiščiny necháte na mně," dobírala si ho. Na pravém ňadru má pacientka v místě vpichu modřinu a na levém cítí tamtéž zatvrdlejší tkáň. Antibiotika už poctivě dobrala, nenosí nic těžkého, neběhá ani neskáče.

Měsíčně 4,5 tisíce korun

Oldřiška bude ještě muset znovu na kontrolu na mamograf, kvůli té bulce, kterou jí docentka Dušková našla a kvůli níž se zákrok odkládal. "Doktorce Ivaně Hrnčířové na mamologii jsem tehdy líčila, jak jsem zvítězila v anketě a na jakou se chystám operaci. Byla moc fajn, zajímala se a říkala, že se jí musím přijet potom ukázat. Možná, že si mě kontrolou spíš pojistila, abych na ni nezapomněla," říká s vtipem a optimismem sobě vlastním. A ke všemu ještě nabídla logické řešení záhady s velikostmi podprsenek, s nímž na sále vyrukovala operatérka Dušková. "Je to jasné! Češky mají sice většinou velikost 80C, ale nejprodávanější je 75B, protože v tom čísle je daleko větší výběr, potvrdilo mi to hned několik kamarádek."

Za 18 měsíců se gel vstřebá a efekt zmizí. Nová prsa na leasing by přišla měsíčně na čtyři a půl tisíce korun. Ale Oldřiška se z nich bude rok a půl těšit zdarma i díky vám, kteří jste ji vybrali. A pak? "Uvidí se, co bude," říká, zatímco její přítel myslí pragmatičtěji: "No, kdybychom na to měli..."