Oldřiška si přišla pro větší prsa, ale lékařka nahmatala bulku

Přes tři hodiny jela Oldřiška s přítelem Tomáše z Jevíčka na zákrok do Prahy, kterou prakticky neznají, takže jsem jim jela naproti na Černý Most, abych je navigovala do centra.

Panovala veselá nálada a všechno klapalo podle plánu, včetně parkování přímo v klinice. Oba měli krátce po dovolené, byli odpočatí a Oldřiška byla překvapená i šťastná, že jste ji na zákrok vybrali. Vyprávěla jaké má letos štěstí, že kromě větších prsou jí vyšla i vysoká, kam má v září nastoupit.

Fotka nestačí

Ačkoliv lékařka, která měla naší čtenářce splnit její přání, nás předem upozornila, že podle fotografie nelze poznat všechno, vůbec nás nenapadlo, že by šestadvacetiletá energická dívka mohla mít nějaký zdravotní problém.

Ta zpráva nás všechny zaskočila už prakticky na sále ve sterilních pláštích a s rouškou na obličeji. Vtipkovali jsme, že za ty peníze, co operace stojí by měl Oldřiščin přítel dát její prsa dobře pojistit, když nás najednou vyhnali ze sálu, ať počkáme vedle.

Fotograf, kameraman i já jsme dost znejistěli, protože embargo na některé informace nebo záběry předem domluvené nebylo. Netrvalo dlouho a přišla za námi sama docentka Markéta Dušková, která měla Oldřišku operovat. "Pacientka má na levém prsu na pohmat cosi tvrdého, pravděpodobně to může být zatvrdlé místo na prsní žláze, ale na takovou změnu je dost mladá, proto musí na vyšetření. Operace nebude!" Oznámila s vážnou tváří.

Oldřiška: Prsa mi lékař neprohlížel

Ve mně by se v tu chvíli krve nedořezal. Pravděpodobně, ale co když ... ani se mi nechtělo domýšlet nejhorší souvislosti. A kdyby? Třeba bychom to alespoň díky naší výzvě a reportáži zachytili včas. Ale raději nebudu malovat čerta na zeď! To všechno se mi honilo hlavou. Sama pacientka vzala naštěstí nepříjemnou komplikaci věcně a statečně.

"Na pětadevadesát procent to není nic vážného," vysvětlovala lékařka. A protože Oldřišce prý prsa ještě žádný gynekolog neprohlížel (jak je to možné?) a na mamografu nikdy nebyla, musí se nechat vyšetřit. "Zvlášť, když dlouhodobě užívá antikoncepci a z výzkumů víme, že po pěti letech užívání hormonálních preparátů hyperbolicky narůstá počet případů rakoviny prsou." Lékařka rozhodně nehodlala nic riskovat.

Stáli jsme tam hodnou chvíli v tom zeleném eráru jako opaření. Plánované termíny zveřejnění reportáže ze zákroku se zhroutily. Čert je ale vem! Hlavně, aby teď Oldřišce dobře dopadl mamograf a ultrazvuk.

MUDr. Dušková reaguje bleskově a telefonicky domlouvá vyšetření hned na druhý den v Ústí nad Orlicí, kam to má Oldřiška z domova asi jen dvacet kilometrů. "Pokud všechno dobře dopadne, mohla by se na pražskou kliniku vrátit k vysněnému zákroku pozítří." S tím se s námi na klinice rozloučili a já ještě navigovala náš pár na královéhradeckou výpadovku.

Až do druhého dne jsem pořád na Oldřišku myslela a držela jí palce. Bylo mi asi jako kdybych já sama měla po operaci. Po zákroku, při němž šokovaný mozek zavrhl v novém světle událostí bezvýznamné myšlenky, se kterými jsem na kliniku přišla. Na jejich významné místo nastoupily ty nejlidštější emoce: strach a soucit.