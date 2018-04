Z černé rovnou na platinovou? I to má umožnit revoluce v zesvětlování

Kdo se někdy vydal na cestu k dokonalé blond, ví, že může být trnitá a vlasy při ní můžou pořádně utrpět. Domácí odbarvování je kapitola sama pro sebe, ale i při zesvětlování v salonu může dojít k tomu, že se vlasy trvale poškodí nebo přinejmenším oslabí. Nejčastěji v případě, kdy nezkušený kadeřník vyslyší přání klientky a odbarvuje radikálněji a rychleji, než by bylo zdrávo.



Doposud platilo, že dobrý kolorista zná limity vlasů a že zesvětluje opatrně s ohledem na jejich kvalitu, stav i historii. Vlastně to platí pořád – jen ty limity se posunuly. Může za to nová receptura, která se jmenuje Olaplex. Možná už jste o ní slyšeli v souvislosti s březnovou proměnou profesionální celebrity Kim Kardashianové, která na pár dní vyměnila havraní kadeře za platinovou blond.

Bez Olaplexu by si to nejspíš nemohla dovolit. „Můžete s ním dojít do mnohem světlejších výsledků bez toho, aby se narušila integrita vlasu,“ vysvětluje vlasová stylistka Nina Krajčo, která s novou metodou pracuje od února a patřila mezi první Čechy, kteří ho měli možnost otestovat. Stejně jako její zahraniční kolegové chválou nešetří – vlasy jsou podle nich po ošetření na pohled i na dotek kvalitní, zdravé a lesklé.

Platinové vlasy si oblíbily i hollywoodské hvězdy:

Jak to celé funguje

Nejsou v tom kouzla a čáry, ale chemie. Každý vlas totiž obsahuje více typů vazeb. Nejpevnější z nich jsou vazby disulfidové (mezi dvěma atomy síry). Jen tak něco je nenaruší, ale chemický zásah při barvení či odbarvování ano. Jednotlivé dvojice atomů tak vystřídají méně odolné páry, síra a vodík. K nim se pak snadno připojují molekuly kyslíku; výsledkem takové oxidace je to, že z vlasů ubývají proteiny, které je drží pohromadě. Proto se třepí a lámou.

Kalifornský podnikatel Dean Christal se rozhodl tenhle problém, spojený hlavně s radikálním zesvětlováním vlasů, vyřešit. Povolal na to dva významné chemiky, Erica Presslyho a Craiga Hawkera, kteří sice neměli s kosmetickým průmyslem co do činění, zato se ochotně pustili do hledání řešení. Našli molekulu, která se umí na rozbité disulfidové vazby napojit a vytvořit mezi nimi přemostění.

„Dochází tak k chemické reakci, která vlas vrací zpět do původní podoby a pevnosti,“ popisuje Nina Krajčo. Dlouhodobé testy, které v USA proběhly, podle jejích slov dokázaly, že Olaplex funguje, a to napříč všemi kvalitami i typy vlasů: „Od jemných středoevropských přes latinskoamerické až po africké.“

Nová epocha zesvětlování

Začala tak menší revoluce, kterou kromě Kim Kardashianové mezi prvními vyzkoušely i Gwyneth Paltrowová nebo Jennifer Lopezová (o všechny se stará proslulá koloristka Tracey Cunninghamová) a dnes je dostupná v salonech po celém světě. Jen v Česku jich je kolem dvou stovek. Proškolení kadeřníci v nich pracují se třemi přípravky: první přidají přímo do zesvětlovače nebo barvy, druhý vám nanesou po opláchnutí jako masku. Třetí produkt – ochrannou péči – pak dostanete „na doma“.

Molekulu, která by ve vlasech působila stejně, prý zatím žádná jiná značka nevyvinula. „Objevují se napodobeniny, ale ty jsou víceméně založené na složkách, které vlas obalí a postupně se vymývají. Výsledkem je to, že se vlas po prvním použití zdá v pořádku, ale postupem času se obal odmyje a odhalí poškození,“ vysvětluje Nina Krajčo.

Olaplex je zatím jediná metoda, která funguje na výše uvedeném principu, ostatně na ni mají tvůrci celosvětový patent. Je ale víc než pravděpodobné, že odstartuje vlnu úplně nového přístupu k barvení a odbarvování vlasů. Za pár let už nejspíš práce s chemickými vazbami uvnitř vlasu bude platit za normu a ostatní způsoby zesvětlování budeme považovat za pořádné „retro“.