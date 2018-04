Okouzlila mě krásná dlouhovláska a jsme spolu už 43 let, říká muž Miroslavy Němcové

Jak jste prožíval sněm ODS, na kterém byla vaše manželka zvolena první místopředsedkyní strany?

Byl to jeden z nejhorších víkendů. Celý jsem ho strávil u televize a internetu. Pořád jsem vnitřně cítil, že se něco děje. I když všichni mluvili o manželce jako o outsiderovi, cítil jsem, že jestli se ODS chce uchránit toho, že padne na dno, nemůže zvolit nikoho jiného. Tušil jsem, že by to mohla i vyhrát. A vyšlo to. I syn říkal, že mamka neprojde.

Mluvili jste spolu před volbou?

Ne, odjela týden předtím. Jen po telefonu mi den před ní říkala, že nemá silný projev. Je pravda, že se jí ho vždycky podaří napsat až na poslední chvíli a řízne do toho správného.

Kdo z vás dvou byl nervóznější?

To můžu těžko posoudit. Ale já bývám vždycky při jejích vystoupeních v televizi nervózní.

I po skoro dvaceti letech?

Jasně. Prožívám to s ní. A i když pak vidím, jak to z ní spadlo, jsem pořád nervózní.

Miroslava Němcová * Miroslava Němcová pracovala od sedmdesátých let do roku 1992 v Českém statistickém úřadu, do politiky vstoupila v roce 1994, kdy se stala členkou zastupitelstva ve Žďáru nad Sázavou. Do Poslanecké sněmovny se dostala o čtyři roky později. Více čtěte zde. * Vladimír Němec pracuje celý život ve slévárnách.

Neměla dlouho čas, volala až v noci. A byla hodně překvapená, jak to dopadlo. Říkala, že to bylo neskutečné. Tak radostný potlesk ještě nezažila.

Už jste zažil, když byla vaše žena ve vedení Sněmovny. Nebylo vám smutno?

Myslím, že to nezasahuje tolik do času, jako když byla a nyní zase je místopředsedkyní strany. To bylo daleko náročnější. A těch víkendů, kdy jsem byl sám, bylo daleko víc.

Co jste dělal, když jste byl o víkendu doma sám?

Jezdím rád na kole. Anebo jsem s kamarády, případně jedu navštívit sestru a bratra na jižní Moravu. Ale někdy si jen tak hovím a podstrojuji si.

Máte doma šéfku Sněmovny a první místopředsedkyni ODS. Nepřipadáte si, že byste byl trochu v pozadí?

Ne, vůbec. To mě nikdy nenapadlo. Pokud jsme spolu, tak to nehraje žádnou roli, chováme se k sobě tak jako celý život. A na to, že vidím na ulici bill board s manželkou nebo že je obden v novinách, jsem si zvykl daleko víc než na to, že se vracím domů, kde je tma a vím, že za těmi dveřmi nikdo nečeká. Na to si člověk nikdy úplně nezvykne. Ale časem se to otupí.

Kdo u vás doma velí?

Dřív držela kasu manželka, mě to nikdy nezajímalo. I domácnost vedla a já jsem se trochu vezl. Ale situace se změnila a otočilo se to. O peníze se starám já a o chod domácnosti taky.

Jak jste se seznámili?

Šel jsem s kamarády po městě a za sokolovnou měla nějaká třída tělocvik. A uviděl jsem hrozně nádhernou vysokou holku s dlouhýma vlasama. Dali jsme se do řeči a pak ještě párkrát. Sblížili jsme se v tanečních a od té doby jsme spolu. Už je to 43 let.