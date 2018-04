Okoukněte jarní a letní módní trendy!

Vše se třpytí a leskne. Zjistili jsme pro vás, co z loňské sezony je letos in a co přichází nového.

V jednoduchosti je krása

Zatímco mnozí designéři letos ještě přitvrdili se swingujícími 60. léty, Miuccia Prada překvapila na Milánském týdnu módy jednoduchými košilovými šaty a siluetou a la Ingrid.

V kurzu jsou přírodní barvy a okázalá střídmost. Ve středu pozornosti stále zůstávají opasky.

Geometrické hry s barvami

Už minulé léto přálo odvážným. Mixování různých vzorů se meze nekladou ani letos, ale tentokrát přijde řada i na milovníky čisté geometrie. Inspiraci můžete hledat klidně i v obrazových galeriích, třeba na Mondrianových plátnech, nebo ve výtvarném stylu op-art.

Buď se budete držet střízlivé černobílé kombinace, nebo se odvažte a zkuste nové trendy barvy jako oranžová, sytě růžová, fialová a modrá. Chvála lesku i ležérnosti Luxusní vzhled, perleť, lesklé látky, flitry, štrasy a zdobení (tedy styl glamour), to vše je stále v kurzu. Zároveň ale letos návrháři čerpají z pánského šatníku. Kalhoty nebo saka jako po tátovi jsou však v 'ženských' barvách.

Romantikům se blýská na časy

Pohodlná móda pro volný čas se nosí stále, kalhoty i bundy musejí být volnějšího střihu a nechybí zajímavé detaily jako šňůrky nebo patenty. Protikladem k nenápadnému sportovnímu stylu jsou květiny všeho druhu, které rozkvetly na přehlídkových molech. Ať už je to sportovnější look Louise Vuittona nebo klasická romantika od Kenzo. Nezapomeňte na květinu do vlasů, volány a řasení...

Legíny zůstávají, šortky přicházejí

Do kalhot! Legíny už nejsou jen spodní vrstva, ale mohou nahradit i kalhoty. V létě se však mnohem lépe uplatní šortky, a to i velmi krátké a velmi široké. Nebojte se je nosit třeba do kanceláře - nikdo neříká, že kalhotový kostým musí být až po kotníky. Kalhoty se stále nosí úzké a do pasu, ale i oblíbené 'bokovky'.

Maximální minimalizace

Dlouhé sukně vypadají úžasně, vždyť jsme si všechny jako malé hrály na princezny. Navíc hodně skryjí, jsou však také trochu nepraktické při každodenním nošení. Odvážnější majitelky souměrných nohou se ale mohou vydat do ulic v maximálně minimálních sukýnkách. Pro změnu se však letos nosí až do pasu. Velmi efektní jsou až extrémně krátké délky připomínající spíše širší pásek.

Nejen do deště

Metalické barvy jako stříbrná jsou stále v centru pozornosti, letos se k nim ale přidávají nové materiály, které vypadají jako po dešti. Nosí se však s přehledem i na šatech nebo blůzách.

Balonový úlet

Tříčtvrteční rukáv je velký hit nejen na tričku, ale třeba i na saku a navíc - v létě je to ideální délka. Na slávu balonových sukní letos navazují balonkové rukávy, čím objemnější, tím lepší.