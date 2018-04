Ohrožuje současný životní styl naše děti?

Pro dnešní rodiče je výchova dětí jako tanec mezi vejci - už od těhotenství řeší problém, jak zvládnout rodinu a kariéru zároveň. Na jedné straně se snaží být "lepší" rodiče, listují v odborných knihách, kde chtějí vyčíst, jak zvládnout problémy svých dětí, jak z nich vychovat šťastné a úspěšné lidi, na straně druhé věčně bojují s časem, jsou unavení a děti jim občas lezou na nervy.

"Ještě předtím, než jsem je měla, jsem byla přesvědčená, že moje děti televizi poznají nejdřív tak ve škole. Ale teď jsem za ni občas víc než vděčná. Někdy už vážně nemůžu, celý den se nezastavím, natož si chvilku v klidu vypít kafe. Nejhorší to je, když jsou nemocné. To je pak každá pohádka, která je alespoň na chvíli donutí v klidu sedět, vysvobození," charakterizuje pocity mnoha dnešních matek Alena Němečková - matka tří malých dětí v rozmezí 1,5 až 7 let.

Recept chybí

"Změny v posledních desetiletích jsou tak rychlé, že se vymykají adaptačním mechanismům člověka," tvrdí psycholog Jeroným Klimeš. Podle něj prostě přestaly fungovat staré platné modely jak životního stylu, tak výchovy a podobně a nové se ještě nevytvořily. "Morálka - tedy návod, jak nejlépe přežít v daném prostředí, potřebuje sto let na stabilizaci. Televizi používáme přibližně 50 let, počítač ve velkém teprve 10 let - na pravidla, jak s nimi pro nás nejvýhodněji zacházet, prostě ještě nebyl dostatek času. Výzkumy třeba potvrzují škodlivost televize, ale není jasno, jak se jí bránit. Chybí celospolečenský konsenzus," dodává Klimeš.

Většina expertů vliv civilizace na děti vidí sice jako negativní, ale žádné řešení jak z toho prostě nemá. Jedná se o tolik dílčích vlivů a problémů, že přijít s jednorázovým úspěšným receptem ani není možné. "Otevřený dopis britských odborníků bychom měli vnímat hlavně jako podnět k přemýšlení," říká Klimeš.

Utéct do lesů?

Nástrahám moderního světa se jistě můžete vyhnout tak, že se před nimi schováte. Odstěhujete se na samotu, vyhodíte televizi a dítě budete sami učit doma. "To není reálné ani žádoucí. Existuje malá část lidí, kterým tento způsob života vyhovuje, většina z nás to tak ale nechce. Jsme zvyklí na svůj životní styl, na všechny ty vymoženosti. Konzum je sice strašákem, ale zároveň je pohodlný," říká dětská psycholožka Simona Hoskovcová. Navíc hrozí, že pokud svoje dítě sice "uchráníme" před konzumními vlivy, stejně s nimi jednou přijde do kontaktu a nebude na to připraveno. "Děti musíme vést k tomu, aby se ve světě dokázaly zorientovat a využít ho ve svůj prospěch," dodává Hoskovcová. Děti se učí podle modelů, které vidí, a ty pak napodobují.

Takže jestliže vy jako rodič po příchodu domů zapnete televizi jako kulisu pro zbytek dne, dost dobře po dítěti nemůžete chtít, aby svůj čas dobrovolně a rádo trávilo nad knihou.

Zdravý selský rozum

Určitě stojí za to poslechnout si odborníky, kteří před současnými trendy varují - jako podnět k zamyšlení. "Jasný návod, jak se současným světem zacházet, opravdu neexistuje, ale zkuste se chovat tak, jak radí zdravý selský rozum - tedy všeho s mírou. Udržte umírněnost ve svém vlastním životním stylu, vaše děti vás budou napodobovat," prohlašuje Hoskovcová. A jestli se na něčem odborníci opravdu shodnou, pak na tom, že zcela zásadní a nezastupitelnou roli má rodina - od vás dítě převezme vzory chování ve vztahu k televizi, počítačům, ale i k jídlu, pohybu, chování k lidem apod.

Takže byť to zní jako klišé, vaše dítě má tím větší šanci na harmonický rozvoj a život, čím větší oporu má ve vás rodičích. A vůbec to neznamená, že mu budete stát za zadnicí 24 hodin denně. Ale že mu budete naslouchat, budete ho respektovat a že výdobytky civilizace přijmete jako dobré sluhy, nikoliv pány.

Blikající bedýnka

Za vůbec největší hrozby dnešních dětí se často označují především televize, počítače, přílišné nároky na výkon a nezdravé stravování, takzvaný "junk food".

Výzkumy prokazují, že současné děti tráví u televize významnou část svého volného času. Pak jim nezbývá čas na pohyb, na knihy, na hraní. "Odmítat televizi nebo počítač je kontraproduktivní. Důležité je naučit děti s nimi zacházet," tvrdí psycholožka Simona Hoskovcová. Dítě do dvou tří let není pořádně schopné ji vnímat, takže to zkuste vydržet do té doby bez ní. Posléze platí pravidlo: vědět a mluvit. Tedy že vy jako rodiče hlavně u menších dětí víte, na jaký pořad se dívají, a potom si s nimi o něm popovídáte. "Pominu-li jednoznačně nevhodné filmy překypující brutalitou či sexem, tak pokud s dítětem jeho televizní prožitek sdílíte, nevadí, když vidí něco ,špatného‘. Naopak se to dá výchovně využít," říká Hoskovcová. Dítě je dobré vést k tomu, že televize nebo počítač jsou sice dobrým, ale jenom nástrojem.

JAK VYZRÁT NA OBRAZOVKY 1. Nedávejte televizi ani počítač do dětského pokoje

2. Vybírejte programy, hry

3. Zapněte na začátek, hned po konci vypněte

4. Určete denní či týdenní časový rozpočet

5. Nebojte se říci NE

6. Mluvte s dětmi o tom, co viděly

7. Buďte důslední JAK OCHRÁNIT DĚTI PŘED REKLAMOU Regulace reklamy na dětské produkty by podle řady odborníků byla přínosem. "Pokud je uveden začátek dětského pořadu, měl by začít přesně. Ne o pár minut později kvůli reklamám. Pak totiž jako rodič nemůžu příval reklamy ovlivnit," prohlašuje psycholožka Simona Hoskovcová. Už dnes večer můžete zkusit:

* během reklamních bloků televizi vypněte nebo přepněte

* pamatujte, že čím menší dítě je, tím více jí podléhá

* vysvětlete dětem, že ne všechno, co se objeví v tisku či televizi, musí být pravda





Pařím, paříš, paříme?

Počítače - ať už jako zprostředkovatelé her nebo surfování a chatování - televizi těžce šlapou na paty. Platí pro ně více méně to samé - tedy snažte se vědět, jaké hry vaše dítě má. Ty, které se vám nezdají vhodné, zakažte. "To, co se nám zdá nevhodné pro děti v realitě, zůstává nevhodné i v televizi nebo počítači," říká psycholog Klimeš.

"Nám se osvědčil takový obchod - můžeš si zahrát hru, když předtím vyplníš jeden vědomostní test na internetu. Dcera se musela sama rozhodnout, jestli jí zrovna dnes ta hra stojí za námahu nad testem," říká matka třináctileté Jitky Markéta Šimková. U surfování a chatování je zase důležité vědět, jaké stránky děti navštěvují, a mluvit s nimi o tom, na co na světové síti narazily.

Škola základ života

Rodiče pochopitelně chtějí, aby jejich dítě v životě uspělo, a jeho šanci vidí v tom nejlepším vzdělání. Ale to nebývá pouze poněkud zprofanovaná honba za nejprestižnějšími školami. Čím dál více rodičů si uvědomuje, že největším kladem je šťastné dětství - proto jsou narvané ty školy, které se snaží učit trochu jinak.

Většina škol s dobrou pověstí má ve svých koncepcích třeba kooperativní způsob výuky, který obnáší práci v týmech. Sílí tlak na změnu směrem od biflování a hry na vlastní triko ke kritickému myšlení v souvislostech a k práci v týmech. Nejdůležitější roli ale zase hraje rodina: Děti spíš zvládnou horší školu s chápajícími rodiči v zádech než elitní s rodiči, které nezajímá.

Mají si kdy hrát?

Volný čas dětí, zvláště pak ve městech, vyplňují kroužky. Máme dojem, že nejenom můžou rozvíjet jejich osobnost, ale navíc se děti nebudou potulovat městem. To ale klade spoustu nároků jak na rodiče (čas a peníze), tak i na děti. "Dítě tráví čas dopoledne ve škole, pak třeba každé odpoledne na jiném kroužku. Takže neustále střídá prostředí a kolektiv. V důsledku ale ztrácí primární kolektiv - tedy partu, kam patří," říká Jeroným Klimeš.

"Kroužky jsou fajn, ale nemělo by jich být moc a neměly by být všechny zaměřeny jen na výkon. Dítě si potřebuje obyčejně hrát," dodává psycholožka Hoskovcová. Mladší školák by měl mít maximálně dva kroužky týdně; snažte se, aby jeden z nich byl kroužek posilující víc mezilidské vztahy než dovednosti. Takže sport, nástroj nebo angličtinu zkombinujte se skautem, oddílem ochránců přírody apod.

Příklady táhnou

Většina z nás ví, co by neměla jíst, ale stejně to jí. A platí to i u dětí. Za posledních šest let se u nás zdvojnásobil počet obézních dětí. Nejohroženější jsou ty, jejichž rodiče mají sami problémy s váhou. Je dnes vážně situace o tolik horší než za dob dětství současných rodičů? "Dnes jsou ve stravovacích zvycích obecně vidět i pozitivní změny - jíme více zeleniny, upřednostňujeme bílé maso před červeným, na trhu je širší nabídka kvalitních surovin.

Na druhou stranu je více nezdravých lákadel, kterým zvlášť děti rády podléhají," říká nutriční terapeutka Jitka Tomešová z poradenského centra Výživa dětí. Takže zatímco generace rodičů vyrostla na knedlících s omáčkami, kompotech a rohlících s marmeládou, ta dnešní generace prokládá těstoviny, bílé maso a exotické ovoce sušenkami, polotovary a rychlovkami z fast foodů. "Zatímco ale dříve děti přebytek energie vyběhaly, dnes se jim ukládá a způsobuje nadváhu," dodává Tomešová. "Pokud chcete, aby vaše dítě jedlo zdravěji a hýbalo se, musíte mu jít příkladem," říká Tomešová.

ZDRAVÁ STRAVA NENÁSILNĚ 1. Nepředkládejte dítěti jídlo jako "něco extra zdravého", ale jako naprosto běžnou součást jídelníčku

2. Snažte se rozšiřovat nabídku jídel, která doma servírujete, a pamatujte, že dítě si na novou chuť zvyká déle

3. Zkuste dát jídlu atraktivní kabát - orestovanou zeleninu schovejte do tortilly, dušenou propašujte do boloňských špaget

4. Zapojte je do přípravy jídla - většinou co si uvaří, to si také s chutí snědí

5. Pokuste se alespoň jednou denně sejít společně u stolu - protože dobré příklady táhnou