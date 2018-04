Ofiny se hodí pro všechny tváře

Hlasujte: Líbí se vám účes s ofinou?



Ofina je chytrá volba, když chcete dodat svému vzhledu zcela nový šmrnc, aniž byste musela nějak radikálně měnit celý svůj účes. Je to nadčasový sestřih, který snadno přetvoříte do spousty různých stylů, a má i další plus - opticky zvýrazní a zvětší oči, zakryje nerovnoměrný přechod mezi vlasy a čelem a schová vrásky lépe než botox. Jediná její nevýhoda je, že vyžaduje péči. Aby vypadala stále dobře, musíte ji pravidelně, a to dost často, zkracovat. Praktické rady, jaký typ ofiny se k vám hodí, najdete na protější straně.

HLAVNÍ JE SPRÁVNÝ STŘIH

Naučíte-li se zastřihnout ofinu, ušetříte čas i peníze (občas za kadeřníkem ale určitě zajděte). Bez čeho se určitě neobejdete, jsou profi nůžky. Také si pamatujte, že ofinu byste neměla střihat za mokra, protože po vysušení se vlasy smrští a tím také výrazně zkrátí. Pro rovnou ofinu pramínky vždy natáhněte a nůžky veďte vodorovně. Střapatou vytvoříte snadno - nůžky držte ve svislé poloze a jen špičkou stříhejte do konečků.

JAK NA STYLING?

Úprava ofiny zabere dost času. Na jemné vlasy aplikujte sprej pro větší objem, ještě když jsou vlhké, a vyfoukejte je přes kulatý kartáč - čím více objemu dodáte, tím lépe. Jsou-li vlasy nezkrotné a odstávají od hlavy, zpevněte je silnějším tužidlem, sušte je na nejnižší stupeň a přitom je češte ze strany na stranu. U silných vlasů byste měla dávat pozor, aby netěžkly a neplihly - po zpevnění je proto fénujte postupně po malých částech přes kulatý kartáč, a to odspodu směrem nahoru. Vlnité vlasy před sušením ošetřete vyhlazujícím přípravkem.

HUSTÁ A TUPÁ

Jaká je?

Dlouhá, "těžká" ofina, střižená od ucha k uchu a končící těsně nad očima, je nejžhavějším hitem letošního podzimu. Pro jaký tvar obličeje se hodí?

Vynikne především u oválného nebo protáhlého obličeje, u jiných tvarů by zbytečně zvýrazňovala nedostatky. Jaké by měly být vaše vlasy?

Jděte do toho, máte-li delší a pevnou hřívu. Podmínkou jsou také vlasy rovné jako hřebíky - nechcete-li si je dennodenně natahovat, žehlit či jinak složitě upravovat.

JEMNÁ A ROZČEPÝŘENÁ

Jaká je?

Bohatě prostřihaná, ofina těsně k obočí je variabilní - můžete ji nosit nedbale sčesanou do čela nebo ležérně na stranu. Pro jaký tvar obličeje se hodí?

Sluší všem typům kromě kulatého a příliš hranatého. Jaké by měly být vaše vlasy?

Dovolit si ji můžete, máte-li vlasy rovné nebo lehce zvlněné, jemné či silné, krátké či dlouhé. Zkusit ji můžete i v případě, jste-li majitelkou kudrlin - jen byste měla ofinku vyžehlit nebo trochu vyrovnat uhlazujícím přípravkem.

KRÁTKÁ A ZUBATÁ

Jaká je?

Krátká, asymetrická oř na se může zdát složitá na úpravu, ale ve skutečnosti se s ní snadno pracuje a vypadá dobře i bez použití stylingových přípravků. Pro jaký tvar obličeje se hodí?

Sluší oválnému, kulatému a srdcovitému obličeji (ne, pokud je brada špičatá). Jaké by měly být vaše vlasy?

Vhodná je pro rovné vlasy jakékoli délky, ale nejlépe se s ní bude pracovat na vlasech, které nevyžadují tepelnou úpravu, aby zůstaly ve správném tvaru.

DELŠÍ A ODROSTLÁ

Jaká je?

Delší, lehce střapatá oř na je tvořena rozdílnými délkami - nejkratší je uprostřed a začíná těsně pod obočím, odkud pokračuje směrem do stran, kde se postupně prodlužuje do zřetelného obloučku. Pro jaký tvar obličeje se hodí?

Můžou ji nosit všechny ženy kromě těch s kulatým obličejem. Jaké by měly být vaše vlasy?

Úplně nejlépe vynikne na rovných, pevných a dlouhých vlasech. Jsou-li navíc ještě silné a husté, tím lépe.