Odvezte svůj vztah na garanční prohlídku

Je úplně normální, že když chcete, aby vám něco dlouho vydrželo, dáváte tomu náležitou péči. Snad nikoho příčetného by nenapadlo chtít například od auta, aby patnáct let dobře jezdilo bez toho, že bychom mu načerpali palivo, vyměnili pneumatiky nebo dolili olej. Jak to, že takhle automaticky neprohlížíme i naše vztahy?



Byla by chyba myslet si, že zrovna váš vztah je výjimečný a nic takového nepotřebuje jen proto, že jste čerstvě zamilovaná nebo že to mezi vámi zrovna báječně funguje. Pravidelná kontrola je nutná vždycky – i kdyby měla váš vztah jen udržet takhle dobrý déle. „Máme tendenci si myslet, že pokud máme dobrý vztah, už to tak zůstane napořád. Že se o sebe postará sám,“ říká psycholožka Jitka Douchová z Poradny pro rodinu, aprtnerství a mezilidské vztahy. „Nic ale není trvalé bez našeho přičinění. V dlouhodobém horizontu je rizikem partnerského vztahu stereotyp, pocit samozřejmosti a často i majetnické tendence.“



Stejně jako prospěje garanční prohlídka vašemu autu, prospěje taková kontrola i vašemu vztahu. Bezstarostní dvacátníci se od třicátníků zaměřených na kariéru a výchovu malých dětí dost liší – ať už fyzicky, emocionálně nebo finančně. O čtyřicátnících ani nemluvě.



Existuje pět rozcestníků, na kterých je potřeba se zastavit, bilancovat, porovnávat a třídit. Zamyslete se, v jakém momentě je váš vztah právě teď, a zeptejte se sama sebe na otázky, které vám pomůžeme položit.



Tři měsíce: Potřeba ověřit city

PROČ TEĎ? Stadium tří měsíců je psychologický mezník. Spousta smluv – týkajících se práce nebo třeba nájmu bytu – má tříměsíční zkušební lhůtu, takže i my přirozeně vnímáme tři měsíce ve vztahu jako moment k reflexi a pozornějšímu ohlédnutí. Během této doby už dokážete rozeznat, jestli jste ho ochotná milovat, nebo vás potom, co se nabažíte té elektrizující novoty, přestane bavit.

ÚKOL:

Ověřte jeho city - Pokud si nejste jistá, jak vážně váš vztah bere on, pozorujte, jak se chová. Muži se málokdy vyjadřují o svých citech slovně tak, aby nás plně uspokojili, takže nám nezbývá než zkusit usuzovat z jejich činů. Představil vás svým přátelům, nebo rodičům? Chová se k vám pozorně, voláte si každý den a páteční večer a víkend trávíte spolu? Řekl vám o svých předchozích vztazích, nemá problém před vámi zvednout jakýkoliv telefon? Cítíte se s ním dobře, připadáte si jako princezna, vnímáte, že jste pro něj to nejdůležitější? Pak je pravděpodobné, že to s vámi myslí vážně.



Ověřit svoje city - Podle jedné věci dokážete bezpečně rozeznat, jak to máte s hloubkou svých citů vy. Po třech měsících už jste totiž schopná vidět, že vám na tom druhém něco vadí. Jestli to na vašich citech nic nemění, je to vážné. Pokud vás to rozčiluje a připadá vám to nepřekonatelné, nemilujete ho. Mezi námi – když je to ono, tak to prostě víte. Šestým smyslem, intuicí, srdcem. Jakékoliv jiné pocity, jakákoliv ambivalence a nejistota bohužel znamená, že to není On. V tom případě je lepší to zastavit teď a vyhnout se daleko bolestivějšímu rozchodu o několik měsíců později.



Dva roky: potřeba ustát konec vášně a sexuálního napětí, prohloubit přátelství

PROČ TEĎ? Po dvou letech začíná fenyletylamin – spouštěč sexuální vášně v mozku – ochabovat, a vy tak můžete mít pocit, že váš sexuální život začíná být fádní. „Plnohodnotný vztah se neodvíjí jen od vášnivého sexu,“ poznamenává psycholožka Douchová. „Sex po dvou letech je jiný. Prvotní touha a vášeň už chybí, ale jednak se dá sex stále inovovat, a také může bý více láskyplný.“ Proto je důležité zjistit, jestli to, co mezi vámi je, je tak silné, že vás to udrží spolu, i když už nebudete mít sex dvakrát za noc, ale dvakrát za měsíc.



ÚKOL:

Udělejte něco jinak - Může to být cokoliv, ale mělo by to být něco, co jste předtím nikdy neudělali. Sex na kuchyňské lince místo v posteli. Jděte ven bez spodního prádla. Posílejte si vzrušující e-maily. „Nezáleží tolik na tom, co změníte, ale je důležité, že to obrátí vaši pozornost na váš společný sexuální život. Pak můžete zjistit, že jak jste na to zase jednou začali myslet, už nemůžete přestat.



Povídejte si - Je v pořádku, když si udržujete nějaká tajemství, ale už zas tak v pořádku není, když mu neříkáte věci, které by mu pomohly vás líp pochopit. A naopak. Odborníci radí, abyste se ke svému partnerovi chovala tak, jako by byl vaše nejlepší kamarádka. Je to jednoduché. Mějte k němu stejný respekt, jaký máte ke svým přátelům a známým. Protože když například dorazí o dvacet minut později na sraz vaše kamarádka, chápete to a nezlobíte se na ni. Když se to ale stane vašemu partnerovi, naštvete se. Tohle napětí pak může zkazit váš společný večer.



Čtyři roky: plňte si vlastní sny a věnujte se sexuálnímu životu

PROČ TEĎ? Někteří antropologové tvrdí, že jsme geneticky naprogramováni tak, abychom žili ve vztazích pouze čtyři roky. Podle nich je to doba dost dlouhá na to, abychom se poznali, měli děti a posunuli se dál. Z hlediska evoluce je tak zajištěn dostatečně variabilní genetický kód. Z hlediska běžného života je to obrovská nejistota. Po čtyřech letech vztahu jste velmi náchylná k syndromu ‚tráva je zelenější u sousedů. „Chyby dělá samozřejmě každý, ale když jich na partnerovi nacházíme víc než na komkoliv jiném, měli bychom se zastavit a zaměřit se naopak na jeho přednosti a silné vlastnosti,“ radí Douchová.

ÚKOL:

Poznejte ho znovu - Podle psychologů je na lidech skvělé to, že nikdy o sobě nebudou vědět úplně všechno. Jestli jste ve vztahu sice spokojená, ale nikam se nevyvíjíte, napište si seznam věcí, na kterých vám hodně záleží. Je jedno, jestli si chcete dokončit vysokou školu, vrátit se po mateřské do práce, nebo se odstěhovat na venkov. Důležité je zjistit, jak to vidí váš partner, a naplánovat si vaše společné cíle – a hlavně změny – spolu.

Odjeďte na víkend sami dva - V každodenních starostech je snadné zapomenout, jak důležitý je zdravý sexuální život. Přitom je to právě sex, co náš vztah odlišuje od kamarádství. Nastartujte vášeň znovu třeba tím, že odjedete na víkend jenom spolu, zarezervujete si příjemný hotel nebo penzion, vyjdete si na večeři, zajdete na drink do baru. Vzpomeňte si na doby, kdy jste spolu začínali chodit, na první rande, první společnou noc. Zní to jako klišé, ale funguje to.

Zůstat, nebo odejít? Psycholožka Jitka Douchová identifikuje nejčastější zlomové momenty ve vztazích a nabízí řešení, jak s nimi naložit

JEDEN Z VÁS BYL NEVĚRNÝ Nevěra je důsledek, nikoliv příčina. Zkuste najít spouštěč, který ji umožnil, a přijměte za něj odpovědnost (i když jste třeba nebyla nevěrná vy). Mluvte o tom, co je třeba změnit.

NEMLUVÍTE SPOLU Problémy v komunikaci se dají docela dobře odstranit, pokud spolu trávíte dost času. Zarezervujte si čas jenom pro sebe, odjeďte někam pryč a mluvte. Ne o rodině a dětech, ale o vašich snech a představách.

HODNĚ SE HÁDÁTE Zkuste si zapisovat, proč se hádáte a kdy. Dostanete se tak na jádro problému, které je hádkami jenom maskované. Zjistěte, co je doopravdy důvodem vašich hádek, a zkuste to vyřešit.

JE FIXOVANÝ NA RODIČE Dřív, než sbalíte kufry, je třeba stanovit si hranici, za kterou to nenecháte dojít. Jezdí “domů” každý druhý víkend? Proč ne. Volá matce denně a než se rozhodne, žádá ji o radu? Máte problém.

Pět let - pracujte na energii vašeho vztahu, zlepšení komunikace

PROČ TEĎ? Hranice pěti let je chápaná jako zóna pohodlí. Už se znáte dost dobře na to, abyste věděla, že jste s tím správným, a váš společenský a sexuální život funguje natolik dobře, že nemusíte hledat jinde. Druhou stranou mince je to, že v tomhle okamžiku můžete až příliš zpohodlnět a brát všechno automaticky. Je to doba, kdy se nejčastěji nastavíte na autopilota a prostě fungujete. Velmi nebezpečné.



ÚKOL:

Rozburácejte adrenalin - Všichni dobře víme, že se nejvíc cítíme naživu v dobách, kdy procházíme těžkým obdobím nebo prožíváme něco emotivně hodně vypjatého. Pocit jistoty je sice skvělý, ale hrozí u něj, že vám nasákne i do ostatních oblastí vašeho života. Pak se stává, že už nemáte takový drive, ať už jde o vaši kariéru nebo udržování společenských kontaktů. Zaděláváte si tím na frustraci a bezmoc na dobu, kdy vaši jistotu ohrozí nečekaná událost a vy zjistíte, že jste cestou ztratila všechno to, čím jste byla individuální a výjimečná. Zabraňte tomu už teď – dejte si jeden úkol na každý měsíc a nemusíte ho dělat spolu. Uspořádejte večírek, zapište se na nějaký kurz či cvičení nebo zajeďte za starými kamarádkami na druhý konec republiky, prostě cokoliv, kde budete sama a kde znovu vnitřně ožijete.



Mluvte - Když už jsme začali na příkladu auta, pojďme v automobilové terminologii pokračovat. Vzájemná komunikace ve vztahu je totiž totéž, co pozorné naslouchání zvukům, které vaše auto vydává. Posloucháte-li pozorně a pořád, nebo naopak vydáváte zvuky, abyste o sobě dali vědět, zabráníte tím vážnějším poruchám, které by se později vyvinuly. Opravdu je důležité, abyste nepřestala mluvit o věcech, na kterých vám záleží a které vás trápí. Díky tomu zůstanete s vaším partnerem v kontaktu a budete se o něm dozvídat další věci. Ale nepřeanalyzujte to. I když je komunikace ve vztahu superdůležitá, nic mu neodebere tu láskyplnou magickou tajemnost víc, než když ho svléknete až na kost.



Devět let - pracujte na společných snech, deklarujte svou nezávislost

PROČ TEĎ? I ty nejsilnější vztahy se v tomto období stávají zranitelné. Je potřeba opravit všechna poruchová místa hned, jak je odhalíte, protože stejně jako všechno ostatní v životě, i váš vztah je zranitelnější, čím je starší. Berte proto konfl ikty a chyby jako rez na plechu vašeho auta. Když ji neodstraníte hned, zvětší se a naruší konstrukci celého vozu.



ÚKOL:

Vraťte se do doby před vaším vztahem - Ruku na srdce, tohle je naše typická vlastnost. V každém dlouhodobém vztahu se podřizujeme, přizpůsobujeme a stáváme se jakýmsi prodloužením našeho partnera. Stop. Je extrémně důležité pro vás i všechny kolem, abyste si udržela to, co jste vy a jenom vy. Naučte se znovu poslouchat sama sebe, své pocity a potřeby, a realizovat je. Vzpomeňte si na to, kým jste byla, než jste se potkali, co jste dělala ráda, když jste měla víkend jen pro sebe – a udělejte to. Odjeďte pryč. Zajděte si s bývalým přítelem na večeři. Připomeňte se s lidmi, kteří vás znají z dřívějška, líp se vám vaše staré já vybaví. Cílem je to, abyste nepřestala existovat jako samostatná bytost. Posílíte tak sebe, a tím i váš vztah. Dostanete novou energii, kterou posléze vrátíte mezi vás dva.



Naplánujte si budoucnost - Vztahy mají tendenci stagnovat, pokud trvají dlouho. Proto je dobré dívat se společně do budoucnosti a plánovat. Toužíte žít v domě? Začněte hledat parcelu a počítat hypotéku. Chcete mít vlastní firmu? Zkuste o tom přemýšlet a zjistit si, co by k tomu bylo třeba. Nezáleží na tom, jaké jsou vaše sny, můžou být i daleko menší. Rozhodující je, abyste nezůstávali zaklesnutí v těch uplynulých devíti letech, ale zabývali se spolu těmi příštími devíti.