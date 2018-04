Odvažte se a omlaďte svůj účes

Plastická chirurgie vám sice odčaruje léta zpět, často však postačí i,pouhá’ změna sestřihu a barvy vlasů.

Nemoderní a fádní účes totiž nejenom upozorní na to, kolik vám je skutečně let, ale může vám naprosto zbytečně přidat několik navíc.

„Největší chybou je, když se žena,zasekne‘ v nějaké době na nějakém typu účesu, o kterém si myslí, že je to to nejlepší, co může být, a ani po deseti letech ho nezmění. Pak jí může skutečně přidávat na letech,“ říká kadeřník Martin Tyl.

„Problémem je i trvalá. Spousta starších žen má zafixováno, že bez ní nemůžou existovat. Většina z nich si navíc vlasy poté přefoukává dohladka, takže trvalá ztrácí svůj význam. Je tam vlastně jenom proto, že naruší vlasy a ty pak lépe drží,“ dodává. Aby vaše vlasy působily stále mladistvě a svěže, změna nemusí být nijak radikální. Stačí, když se budete držet těchto pěti rad:

Účes pečlivě fénujte

Nejste-li majitelka krátkého sestřihu nevyžadujícího náročnou úpravu, nebo naopak dlouhých vlasů, které není potřeba tvarovat, vezměte si na pomoc fén a plochý kartáč.

„Dříve se upřednostňoval kulatý kartáč, já jsem si oblíbil plochý s pružnými štětinami. Snadno se s ním pracuje, perfektně vlasy pročesává a tvaruje, lze s ním i různě podtáčet. Jinak doporučuji foukat vlasy ještě tři čtyři minuty poté, když už máte pocit, že jsou vysušené. Teprve pak ztratí vlas přebytečnou vlhkost, která je v hloubce, a zůstane vytvarovaný, nezplihne,“ vysvětluje kadeřník.

Obecně se říká, že čím je žena starší, tím by měla mít světlejší a kratší vlasy, což samozřejmě není pravidlem, ale většinou to platí.

Vždy záleží na kvalitě vlasů, na tvaru obličeje a jeho proporcích a v neposlední řadě na celém vzhledu a stylu.

Najděte tvořivého kadeřníka

Najděte si dobrého kadeřníka, kterému budete důvěřovat. Určitě nejlepší je osobní doporučení od kamarádky či známé. Poprvé se k němu objednejte pouze na foukání, abyste si ho náležit,oťukala‘ a předešla i možnému zklamání z nevyhovujícího účesu. Je nepsaným pravidlem, že byste si měla nechat zastřihnout vlasy každých šest až osm týdnů a účes lehce pozměnit jednou za čtvrt roku. Díky tomu budete stále vypadat mladistvě, pokrokově, aniž by vás někdo považoval za módní oběť.

„Důležité je, aby si žena našla kreativního kadeřníka, který jí pokaždé do toho stejného účesu vnese malinko jiný život. Třeba o půl odstínu změní barvu nebo lehce pozmění barevný směr, ostříhá kratší ofinu nebo jinak učeše pěšinku. Prostě aby měla zase jiný pocit a cítila se nová,“ dodává Tyl.

Používejte správné pečující přípravky

Stejně jako pokožka, i vlasy stárnou - vlasová struktura se ztenčuje a slábne, vlasy řídnou a šedivějí. Šedivé vlasy se také jinak chovají a nereagují na pěsticí přípravky tak jako dřív:

„Vydávají se jakoby dvojím směrem. Buď se stávají jemnějšími a špatně drží objem, nebo jsou naopak takové sklovité, hrubé a hodně suché. Je důležité vydat se správnou cestou -hodně suchým vlasům dodat dostatek hydratace a jemným přidat na objemu,“ popisuje Martin Tyl. Proto chcete-li si vlasy udržet v dobré kondici, dopřejte jim péči odpovídající jejich typu a zbytečně je příliš nezatěžujte nevhodnými a těžkými přípravky.

Co konkrétně použít?

Vyberte si vlasovou ozdobu

Berte svůj účes jako módní doplněk a lehce ho přizpůsobte každé nové sezoně, stejně jako to děláte s vaší kabelkou. Zkuste například čelenky a dekorativní sponky, které nyní nosí modelky na mnoha přehlídkách. Příznivcem vlasových ozdob je i Martin Tyl:

„Když se sladí s oblečením a celkovým stylem, účes neuvěřitelně rozzáří a dodá šmrnc. Nejde o to, že by samotná sponka nebo gumička ženu nějak zvlášť omladila, ale vypovídá o tom, že jde s dobou, je trendy a mladšího rázu. Nesmí to být ale nic okatého, něco co by nešlo se,zbytkem‘.“

Udělejte revizi také ve svých stylingových produktech. Trendy se vrací k přirozeným, nadýchaným a pohyblivým účesům, proto místo těžkých stylingových krémů a vosků zvolte lehké fixační pěny a laky, které vlasy spolehlivě zafixují, ale nechají je,dýchat’.

„Obecně bych řekl, že je lepší použít přípravek s nižším tužicím efektem a aplikovat ho opakovaně. Na vlasech by styling neměl být znát, zvlášť u delších vlasů, kde by měl dopomoci k tomu, aby se hýbaly a vypadaly ještě přirozeněji,“ říká Martin Tyl.

Zkuste nepravidelné melírování

Není melír jako melír. „Pokud ho kadeřník neumí nebo má zajetý jednotný styl, nedopadne to dobře,“ varuje Martin Tyl. „V poslední době se upouští od klasického melírování po celé hlavě a přechází se na jemné prosvětlování určitých partií.

Například promelírování kolem obličeje o tón dva úžasně zjemňuje rysy a potlačuje to, co nechceme, aby bylo vidět. Jinak lze udělat, co si zákaznice přeje.

Jednotná barva či zkombinovat s melírem nebo jenom přeliv, to je hodně individuální.

V každém případě bych doporučoval, jakmile se objeví první šediny, řešit to s kadeřníkem, protože šedivé vlasy přidávají příliš na věku.“