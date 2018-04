Odstraňte skvrny na kráse

Pigmentové skvrny vznikají tam, kde se nám zmnoží kožní barvivo zvané melanin. A příčiny toho jsou různé. Asi nejčastěji je to vina stárnutí pokožky, nadměrného slunění a hormonálních změn (v těhotenství, při hormonální poruše nebo při užívání hormonální antikoncepce).

Skvrny mohou vznikat také při kombinaci slunce či solária a některých léků, parfémů či kosmetiky nebo po zahojení kůže i po nějakém drobném škrábanci. Zvýšená tvorba pigmentu může souviset i s různým onemocněním, třeba nedostatečnou funkcí jater, žlučníkovými kameny nebo onemocněním střev.

"Příčina však nemusí být vždy zcela jasná a jednoznačná. Svůj podíl na tom mají nepochybně také látky, které dýcháme a přijímáme v potravě nebo jsou kolem nás, a ztenčování ozonové vrstvy, což způsobuje, že sluneční paprsky jsou silnější než dřív," vysvětluje doktorka Marta Moidlová z kliniky Laser Plastic.

DOMÁCÍ ÚTOK

Mezi domácí prostředky, které si můžete vzít na pomoc, patří nejrůznější depigmentační krémy, séra, roztoky či gely. Obsahují účinné látky, které se buď snaží zpomalit nebo zastavit tvorbu pigmentu a držet ho pod kontrolou, nebo odlučují vrchní částečky kůže a s nimi i nadměrný pigment. Nečekejte od nich zázraky.

U pigmentových skvrn, zvlášť těch od sluníčka, platí, že mají kumulativní charakter. To znamená, že si je na kůži "pěstujeme" třeba od svých dvaceti let. Následky nadměrného slunění nemusí být vidět okamžitě, ale naše pleť si to pamatuje a vše nám za pár desítek let vrátí. Z tohoto důvodu nepředpokládejte, že je krém "vyzmizíkuje" za týden a jednou provždy. Boj s pigmentovými skvrnami je během na dlouhou trať - někteří výrobci slibují viditelné zlepšení nejdříve po dvou měsících či po vypotřebování dvou až tří balení.

"Přípravků k odstranění pigmentových skvrn je řada, bohužel nemusí být vždy stoprocentně spolehlivé. Nejsou totiž schopné, stejně jako další techniky, mezi které patří chemický peeling nebo laserové ošetření, odstranit prvotní příčinu jejich tvorby," říká doktorka Moidlová.

V RUKÁCH PROFÍKŮ

V některých případech může být pigment v takové hloubce, že kosmetický přípravek na to již nestačí a na řadu musí přijít další techniky - prováděné výhradně pod dohledem lékaře.

Jednou z nich je chemický peeling. Jde o metodu, při které se na pokožku aplikují chemické látky, aby došlo k odloučení povrchové vrstvy kůže a obměně kožních buněk. Většinou se toto sezení podstupuje jednou týdně a za základ se bere kúra o čtyřech až šesti sezeních. Doktorka Moidlová varuje: "Tato technika patří výhradně do rukou lékaře. Musí se pečlivě sledovat reakce na kůži. Vezme-li se to příliš razantně, na pokožce můžou zůstat následky v podobě jizviček, depigmentace, nebo ještě silnější hyperpigmentace."

Nejmodernější technikou je laserové ošetření. Používají se buď lasery odpařující vrchní vrstvičku kůže, nebo ty, které cíleně procházejí povrchem kůže až k pigmentu a rozbíjejí ho na drobné částečky. A za jak dlouho skvrny zmizí?

"Jsou pigmentace, které se odstraní už při prvním zákroku, jako například stařecké skvrny, u jiných se musí ošetření rozdělit do několika sezení. Jsou to třeba pigmentace v citlivých oblastech kolem očí nebo na hřbetu ruky, kde je kůže velmi tenká a nemá téměř žádné podkoží," popisuje doktorka.

POZOR NA SLUNCE

Ideální pro boj s pigmentovými skvrnami je období, kdy není slunce tolik intenzivní a vy budete moci pokožku lépe chránit proti záření. Pokožka je totiž během léčby citlivější na sluneční záření, a jelikož paprsky pigmentové skvrny zhoršují a mohou vyvolat další, mohlo by vaše snažení přijít nazmar. Znamenalo by to, že to, čeho jste docílila krémem nebo profesionálním zákrokem, byste pozbyla druhý den při pobytu venku bez dostatečné ochrany.

Před sluncem se však mějte na pozoru po celý rok (zvolte sunscreeny s nejvyšším faktorem) a nejenom při slunění - tvorba pigmentu se může aktivovat při jakémkoli pobytu na slunci, a dokonce i když jste za oknem.



JAK NA SKVRNY S LASEREM? Lasery, které cíleně procházejí povrchem pokožky, aniž by ji jakkoli poškozovaly, jsou podle doktorky Moidlové nejlepší: "Jakmile se dostanou k pigmentu, rozmělní ho na drobné částečky. Tyto částečky jsou pohlcovány našimi "uklízecími" buňkami, což je určitá skupina bílých krvinek, a odplaveny z těla ven. Lze říct, že tyto lasery jsou nejspecializovanější, nejspolehlivější a nejlépe kontrolovatelné. Mají takovou sílu, že jsou schopny rozbít pigment z jedné vody načisto."





