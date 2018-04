Odstranit módní tetování není jednoduché

Když se pak ale tohoto "rozmaru" chtějí zbavit, musí se připravit na značné výdaje, ale i případné zdravotní komplikace.Zájemci o tetování by podle lékařů měli dobře zvážit, než si ozdobu na kůži aplikují. I sebemenší nedodržení hygieny může způsobit zánět, kožní ekzém či žloutenku. Zahojení a následné odstranění je mnohdy zdlouhavý a také nepříjemný proces."Komplikace může být místní kožní infekce i alergická reakce. Vyskytnout se může i v pozdější reakci. Je tam zejména o nebezpečí přenosu hepatitidy," řekla dermatoložka Jana Hercogová.Při tetování i jeho odstraňování se musí přísně dodržovat hygienické předpisy. Veškeré nástroje musí být sterilní. Lékaři pak doporučují odstranění barev svěřit výhradně odborníkům. "Pokud je zákrok proveden na klinice, žádné riziko nehrozí," uvedla Hercogová. Výsledek ale podle ní záleží také na tom, jakým způsobem bylo provedeno samotné tetování.Existuje několik způsobů odstranění nechtěného tetování. Stopy po pigmentu však mnohdy nenávratně zůstávají na těle, stejně jako jizvy, jež mohou souviset s neodborně provedenými vpichy. Zároveň jde o časově náročnou proceduru. Nejhůře se přitom odstraňuje žlutá a zelená barva. Nejsnadněji mizí prý modrá a černá."Nejde o jednorázovou akci. Někdy to vyžaduje pět až dvanáct návštěv. Klienti chodí zhruba po měsíci," řekla Monika Farská z Centra estetické kosmetiky. Výsledek podle ní závisí na typu použité barvy a na tom, v jaké hloubce bylo tetování provedeno. Je to také mírně stresující zážitek."Není to nijak dramatické, ale určitá bolest je znát," uvedla Farská. Cena pak podle ní závisí na rozsahu tetování. Obrázek čtyři krát čtyři centimetry přijde asi na 500 korun. Složitější malůvka stojí oběti rozmaru tisíce korun.Podle Farské zájemcům o odstranění tetování nikdo nezaručí, že kůže bude úplně hladká. Za nejšetrnější v tomto smyslu je považován laser. Jeho použitím se pigment v kůži rozstřelí na malé kousky, které pak tělo vstřebá podobně jako v případě modřiny.Lacinější, ale také bolestivější může být chirurgický zásah nebo takzvané vybrušování. Pokud se někdo chce jen zbavit nepovedené kresby, může si nechat překrýt ji jinou.Důvody, které lidi vedou k odstranění ozdob, jsou různé. "Někdo přijde i po půlročním tetování. Nelíbí se třeba novému partnerovi, nebo se nehodí v novém zaměstnání. Lidé to mnohdy berou také jako úlet z dovolené nebo to považují za hříchy z mládí," uvedla Farská.Asi rok by se postižené místo nemělo vystavovat slunečním paprskům. Ty by totiž mohly způsobit depigmentaci. Většina zájemců tak vyhledává pomoc odborníků v zimě. Podle zkušeností lékařů i specializovaných pracovišť je jich ovšem méně než lidí, kteří se dávají natrvalo pomalovat.