Odstáté uši se dají přišít. Ale nečekejte až do dospělosti

Operace uší se provádí v celkové, nebo lokální anestezii. Po výkonu se nosí na hlavě elastická bandáž nebo návlek zakrývající operovanou část hlavy. Mnohdy dítě ucho po operaci bolí nebo se objeví i otok.

Po týdnu se může dítě vrátit ke své normální činnosti, i když cvičení se doporučuje až nejdříve za čtyři týdny po operaci. U dětí do deseti let je operace hrazena ze zdravotního pojištění.

Dospělí si musí plastickou operaci uší zaplatit vždy sami. "Za operaci v lokální anestezii účtujeme 15 000 korun za oba boltce a za operaci v narkóze 20 000 korun," říká primář kliniky plastické chirurgie MEDICOM VIP Vlastimil Víšek.

Když ucho nemá správný tvar

Kdy je vhodné přistoupit k otoplastice, tedy operaci uší? Každý člověk má uši trochu jiné, je to velmi variabilní orgán, zároveň jsou patrné určité shodné rysy a struktury. A právě operace navrací ušnímu boltci tyto přirozené tvary.

Možné je zároveň upravit výšku, šířku či sklon ucha. Mohou se vymodelovat ušní lalůčky nebo i vyhladit uši s přílišnými vráskami. Lékaři jsou dokonce schopni "vytvořit" zcela nové ucho, když k tomu použijí například žeberní chrupavky, nebo speciální umělé implantáty.

Ušní deformace a odchylky jsou buď vrozené, anebo jako následek zranění či třeba předchozí operace. Plně jsou dovyvinuty mezi čtvrtým až pátým rokem věku dítěte, otoplastiku je proto dobré udělat po dokončení vývoje, ale ne moc pozdě, aby se dítě vyhnulo například posmívání od svých spolužáků.

Děti navíc lépe snášejí bolest. Nervové zakončení v uchu se vyvíjí, takže dospělí snáší bolest hůře. U novorozeňat je odstátí boltců relativně normální, v kojeneckém věku se upravuje.

Nejčastější typy ušních anomálií nebo deformací? Odstátý boltec: Je nejčastější "závada" vnějšího ucha. Většinou spolu s touto odchylkou se objevuje i méně nápadné poloměsíčité zakřivení pod hranou ucha. Další vada je takzvaný Darwinův hrbol. Jde o vyvýšeninu na zadní straně odstátého boltce, která musí byt odstraněna. Mikroocie (malé nedovyvinuté ušní boltce): Zákrok se skládá z postupných operací, při nichž se tvaruje ušní boltec z chrupavek žeberních nebo z umělých struktur. U těchto deformací je nutné zjistit, zda je vyvinutý zvukovod, střední a vnitřní ucho, a tedy i sluchová funkce. Anocie (nejsou vyvinuté žádné ušní boltce) a derormace po zranění: Řeší se obdobně.

Co se děje před operací

Při první návštěvě zhodnotí chirurg stav vašeho dítěte nebo váš a doporučí nejvhodnější postup. Také dostanete speciální instrukce, jak se na operaci připravit. Nejvhodnější termín pro operaci je jaro před začátkem školní docházky.

Chirurg vysvětlí průběh operace, anestézii, kterou použije, rizika a náklady spojené s operací. Neváhejte položit lékaři jakoukoli otázku.

Netrvejte na operaci, dokud vaše dítě samo nebude změnu chtít. Děti, které si svůj handicap uvědomují, zpravidla lépe spolupracují a mají radost z výsledku.

Pokud bude pacient operován v celkové anestezii, musí mít potvrzený zdravotní stav od internisty nebo pediatra v rámci komplexního předoperačního vyšetření.

Před operací si zhotovuje fotografie z čelního, bočního a zadního pohledu. Měří se i úhel mezi temenem hlavy a zadní částí boltce. Fyziologická hodnota tohoto úhlu je 20-45 stupňů, u žen se počítá s úhlem menším.

Pacient nesmí před operací užívat léky obsahující kyselinu acetylsalycilovou (např. Acylcoffin, Acylpyrin, Alnagon, Aspro, Defebrin, Harburettas, Mironal).

Běžná operace trvá hodinu

Podle rozhodnutí lékaře, ale i pacienta se použije buď celková anestézie (obzvláště u malých dětí), nebo lokální anestézie, která se používá nejčastěji. U celkové anestézie se požaduje nejíst a nepít asi šest hodin před operací. V tomto případě většinou pacient zůstává v nemocnici přes noc.

Místní anestézie znecitliví ušní boltec a jeho bezprostřední okolí. Při operaci bude pacient při vědomí, ale nebudete cítit bolest. Tato metoda je používána častěji u starších dětí či dospělých.



Běžná operace (například přitažení, lidově "přišití" boltců) trvá v průměru asi jednu hodinu. U složitějších zákroků (například řešení deformit) však může trvat i výrazně déle. U nejčastěji prováděného zákroku, tedy přitažení ušních boltců, je řez veden v záhybu za ušním boltcem. Výsledná jizva je velice nenápadná a je skryta běžnému pohledu.

Po operaci brzy domů

Pacientova hlava je ihned po operaci obvázána elastickou bandáží vypodloženou vatou. "První 2 až 3 dny je oblast kryta poměrně velkým obvazem, který se denně vyměňuje," říká primář Víšek.

Uši mohou v průběhu prvních dnů po operaci výrazně bolet (obzvláště u dospělých), což může být mírněno léky.

Také je běžné, že jsou oteklé. Otok by se měl postupně upravit a do dvou týdnů by měl zmizet. Po několika dnech může být bandáž nahrazena jemnějším obvazem, který je podobný čelence, nebo elastickým návlekem.

V prvním týdnu po operaci je také vhodné spát na zádech.

Pokud lékař použil nevstřebatelné stehy, odstraňují se většinou po deseti až čtrnácti dnech. Po sejmutí bandáže by se dítě mělo vyhnout aktivitám, při nichž se může ucho ohnout.

Do školy po týdnu

Hojení tkání trvá zhruba čtyři týdny. Do školy či školky se dítě může vrátit asi týden po operaci, ale ještě několik týdnů musí zapomenout na sportování. Tři týdny se doporučuje fixovat boltce na noc obvazem nebo čelenkou. Po dobu jednoho měsíce je nutné boltce chránit před poraněním.

V zimních měsících je také nutné vyvarovat se chladu. V létě se zase nedoporučuje koupání ve veřejných bazénech či rybnících.