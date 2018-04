Odpustil jsem, ale už jí nevěřím

Přál bych zase prožívat ty chvíle jako před tím, než se to stalo...Byli jsme snad nejšťastnější pár pod sluncem se dvěma holčičkami jako panenky.

Do roku 2000, než jsem odjel do USA vydělat tolik potřebné peníze, jsem byl takový jaký jsem se cítil donedávna.

Pak se vše zlomilo. Vše, co jsem miloval, vše pro co jsem žil a pro co bych zabíjel.

Po návratu z USA jsem se změnil. Žena čekala pohlazení a pocit štěstí, já jsem byl strašně jistý, že je vše v naprostém pořádku. Nebyl nikdo kdo by ji objal. Marně natahovala krk a čekala polibek, já nic neviděl. Nemyslel jsem na to co vlastně ženy potřebují.. Chtěla si povídat a já jsem byl hluchý.. Miloval jsem ji nade vše a moc mi záleželo na dětech.. Moc jsem si byl jistý že tomuto vztahu porostou jen ty nejkrásnější růže..

Pak se stala objetí lidské hyeny, která obchází slabé laňky a čeká na svou příležitost.. Znám takové hyeny, co trpělivě naslouchají ženám a říkají "to já bych byl jiný, to já bych, to já bych, to já bych ......", chtěla se cítit jednou opravdu žádoucí, atraktivní a neodolatelná.. Vězte že té ženě nic takového nechybělo, akorát že jsem zapomněl dát té ženě to, co tolik chtěla,cit,porozumění,duševní oporu..

Stalo se něco s čím bych nikdy nepočítal a něco co jsem nečekal, zamilovala se do někoho jiného, krátce ale dokonale. Kdyby nebyl o 11 Let mladší, nebyl by pivař a nebyl tak ohavný, tak bych o sobě těžce zapochyboval...Ovšem z pohledu muže, který nespal se ženou pět let ho chápu, já osobně miloval prvních 10-20 žen,ona byla jeho druhá žena v životě...

Uběhl měsíc a neznám sílu která by mi dovolila pohlédnout té ženě do očí, chovám se tak trochu nejistě, v práci se přestalo dařit a s dětmi, když si vyšlápnu na zmrzlinu, tak mi to připadá jako když vedete koně na pastvu, a pak je necháte zastřelit..K ženě teď cítím nepřekonatelný odpor...

Teď jí nabízím život s tím mužem, nabízím jí finanční podporu, nabízím jí byt a vše, co bych mohl udělat pro svou milovanou ženu, co mi dala tak krásné děti, protože on nic nemá a bydlí v práci...

Nechce o ničem slyšet a všeho lituje.. Nevěřím...Návrh žaloby o rozvod roztrhala...Nechápu... Chce vše vrátit...Nejde to...Chce odpustit....Odpuštěno...

Myslím, že až se probere, tak zjistí, že - až na pár chyb - byl ten její starej ten nejlepší chlap pod sluncem.

Vězte lidi, že jsem nikdy nikomu neublížil a ani nehodlám být krutý....Vězte že být podveden citově, je horší než být podveden tělem....Odpustil jsem jí, ale už jí nevěřím, nevěřím nikomu, nechci poslouchat rady typu: co dělat, aby všechno zase klapalo, nechci...