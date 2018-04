Pomsta je sice sladká, přesto je lepší umět odpouštět

Co jste dokázali odpustit, a co nikdy?

Vlaďka, 40 let: Neodpustím profesorovi z vysoké, který mi úmyslně zkazil kus studia. Když na něj přijde řeč, pomluvím ho. Pomáhá mi to rozeznat jiné hajzly a umět se s nimi líp vypořádat.

Veronika, 24 let: Nejtěžší je podle mě odpustit rodičům. Když to člověk zvládne, a ne každý to dokáže, je pak jeho život klidnější. Já jsem si prošla homeopatickou kúrou, abych se srovnala s dětstvím. Když jsem pochopila, že rodiče dělají to nejlepší, co umějí, byť je to třeba někdy jen nadávání a mlácení, tak se vztahy vyjasní a člověk dospěje.

Renata, 36 let: Nemyslím, že je nutné každému odpustit pro klid duše. Myslím, že odpustit člověk může tam, kde taky dělal chyby, kde není bez viny, a kde i sám ubližoval. Proto jsem taky dokázala odpustit oběma mým důležitým životním partnerům. A taky jsem konečně odpustila rodičům chyby, kterých se dopustili při mé výchově. Bez toho asi člověk nemůže jít dál. Ale neodpustila jsem profesorce na gymnáziu, která neunesla, že jsem jiná. A neodpustila jsem ani švagrové, která místo toho, aby mě podržela, nebo aspoň stála bokem, když jsem se rozcházela s mužem, tak se přidala na jeho stranu.

Ondřej, 51 let: Nedokázal jsem zatím odpustit mladšímu bratrovi, kterého ještě v jeho třiceti živili rodiče. Z nadějného studenta medicíny se stal žebrák, který je svým stylem života vlastně přivedl do hrobu. S výjimkou bestiálních vrahů či sadistů se určitě má odpouštět. Nelze žít s myšlenkou na pomstu či v nenávisti. Vím to, ale sám jsem k odpuštění přesto ještě nedospěl.

Jiří, 41 let: Jsem spíše odpouštěcí typ, nevymažu někoho ze života kvůli jedné, třeba i vážné chybě. Odpuštění musí předcházet pokora, a to i oboustranná. Pokora toho, kdo odpouští. Třeba pokora k doposud trvajícímu přátelství. Kdo neodpouští, je podle mě hlupák.

Milena, 42 let: Neumím odpustit bývalému příteli, který se mě po rozchodu pokusil znásilnit. Zmlátila jsem ho a už nikdy neviděla, i když jsem mohla. Nechci, je to ubožák.

Anna, 38 let: Zradila mě kamarádka, nesla jsem to těžce a už jsem ji nechtěla vidět. Mrzelo mě to, zpětně jsem viděla, že ani já nejsem bez viny. Dnes se vídáme a stará záležitost je zamčená.

Kateřina, 33 let: Neumím odpustit vlastnímu otci, který mi nevěnoval pozornost, což způsobilo mé nulové sebevědomí.