Odložte brýle a uvidíte lépe

Pro mnoho lidí brýle symbolizují překážku při sportu, jiným vadí, že zasáhnou do jejich vizáže, další se obávají jejich ztráty či zničení, opomíjena nemůže být ani finanční stránka. Často proto hledají jiné východisko.

Lepší zrak za několik hodin

Mnoho pacientů se se svou oční vadou jednoduše smíří a nepočítá s možným zlepšením. Jediné řešení vidí v nákladné operaci očí, která navíc není vhodná pro každého. Odborníci ale nabízejí i jiné řešení, údajně stačí jen věřit ve zlepšení zraku a rozloučit se s brýlemi. "Na seminářích pokaždé zjišťuji, že tyto dva kroky stačí k tomu, aby se většině účastníků zraková schopnost podstatně zlepšila. Každý člověk se zrakovou poruchou zažívá měřitelné zlepšení už během několika hodin, obvykle ihned poté, jakmile si sundá brýle a připustí možnost změny," říká J. Liberman ve své knize Lepší zrak bez brýlí.

Téměř každý, kdo začal nosit brýle, zjistil, že po určité době již není schopen obstát bez nich v běžných situacích. Naše oči si jednoduše na tuto pomůcku zvyknou, stejně jako my sami. Není proto žádnou výjimkou, že dochází k navýšení dioptrií a zvýšení doby, po kterou máme brýle na očích. Klíčem k úspěšnosti alternativní terapie je proto uvědomění si, že brýle nejsou pevnou součástí života. Oči by si měly zvykat na to, že se musí s každodenní realitou vypořádat. V mnoha případech si pak pacienti uvědomí, že brýle vskutku nadužívali, protože se v mnoha situacích obejdou bez nich.

Rozlučte se s brýlemi

Lidé nosící kontaktní čočky by se měli vrátit k nošení brýlí. Důvod je prostý, kontaktní čočky má pacient zpravidla na očích celý den, brýle si snadno může nasadit opravdu jen v momentě, kdy je potřebuje, a v jiných případech je odložit. Nicméně existuje i radikálnější postup při oproštění se od brýlí. "Absolutně nezbytné je odložit brýle. Žádná poloviční opatření, chcete-li dosáhnout úspěchu. Nesnažte se nosit slabší skla, nepoužívejte brýle v mezní potřebě. Lidé, jenž nejsou schopni se uvolnit od brýlí ve jménu úplného úspěchu, nebudou pravděpodobně nikdy vyléčeni," říká W. H. Bates v knize Lepší zrak bez brýlí Batesovou metodou.

Příznivci této metody musí ale v prvních dnech experimentování se svým viděním počítat s tím, že jejich zrak nebude dosahovat perfektních výsledků. Proto je doporučováno odložit brýle v momentě, kdy máte několik dnů volna, během nichž nebude nutné vykonávání činností, u kterých je nutný bezvadný zrak.

Procvičujte oči

Batesova metoda zlepšení zraku ale neoperuje jen s odložením brýlí, důležitou součástí jsou i oční cviky. K nim pacienti často využívají písmenkové a číslicové tabule podobné těm, kterými oční lékař testuje jejich zrak. "Pověste, prosím, kontrolní tabuli ve vzdálenosti tři, čtyři nebo šest metrů a nejméně minutu denně čtěte nejmenší možná k přečtení písmena každým okem zvlášť, když zacloníte druhé oko dlaní tak, aby jste se uchránili dotýkání oční koule, " popisuje jeden ze cviků W. H. Bates ve své publikaci.

O výsledcích svého snažení by si pacienti měli vést záznamy. Ty jim umožní zjistit, zdali se jejich zrak zlepšuje a jak velký je pokrok. Batesova metoda léčby zraku slaví úspěch hlavně u dětí mladších dvanácti let či dospělých, kteří nikdy nenosili brýle. Pacienti, kteří používali korekční skla měsíce či roky, jsou obtížněji léčitelní. Navyknutí si oka na nové podmínky a následné zlepšení zraku u nich vyžaduje větší úsilí při vykonávání očních cviků a také podstatně více času.