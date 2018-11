Šest tipů na to, jak se správně odlíčit. Začněte mytím rukou

Správná volba

Základem je už samotný výběr odličovacích přípravků. Jakmile narazíte na přípravek, který si s naší pletí nerozumí, působí pnutí, zarudnutí nebo podráždění, okamžitě ho vyřaďte. Vybírejte produkty, které odpovídají přesně vašemu typu pleti. Pokud máte citlivou pokožku, zaměřte se na kosmetiku z lékárny nebo přírodní kosmetiku s převahou nechemických složek. Vždy věnujte pozornost informacím na etiketě.



Kvalitní odličovač očí by je měl perfektně zbavit řasenky, ale zároveň by neměl být příliš mastný. V ideálním případě by měl obsahovat aktivní látky, jako jsou přírodní oleje a glycerin.

Kosmetické prostředky také vybírejte s ohledem na roční období. Na jaře a v létě séra s lehčí konzistencí, v zimě naopak hutné a výživné krémy.