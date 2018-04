Nový kosmetický hit na vlastní kůži. Odličovací balzámy pro lepší pleť

Odličovací balzámy se v poslední době objevují napříč kosmetickými značkami, v mnoha cenových kategoriích. Jejich stoupající obliba má jasné opodstatnění, rychle a efektně zbaví pokožku všech líčidel. Nahrává jim i fakt, že v jednom kroku čistí a zároveň obsahují vyživující složky, velmi často ryze přírodního původu.

Skutečně čistá pleť bez podráždění a vysušení

Výhodou nových produktů je to, že potřebujete jen malé množství produktu, abyste ošetřila celý obličej i krk. Balení odličovacího balzámu tak vydrží déle než odličovací mléko nebo jiné tekuté přípravky.

Jak test probíhal Každý odličovací balzám prošel týdenním testováním, během něhož si musel poradit s klasickými líčidly i těmi voděodolnými. Největší výzvou byl 100% krycí make-up odolný vodě i potu od Dermacolu, který není lehké odlíčit. Pro kontrolu jsem použila vatový tampon namočený v micelární vodě Sensibio H2O značky Bioderma.

Odličovací balzámy v sobě mají množství olejů, tudíž si poradí (až na jednu testovanou výjimku) i s voděodolnými líčidly. Tuhé složení je na rozdíl od klasických odličovacích olejů praktické, nehrozí rozlití a také se snadněji aplikuje.

Odličovací balzám se používá na suchou pleť, krouživými pohyby se vmasíruje a při tom rovnou odstraňuje líčidla a nečistoty rozpustné v tucích. V momentě, kdy odličovací přípravek přijde do styku s vodou, zbaví povrch všech ostatních nečistot. Výsledkem je tudíž opravdu čistá pokožka.

U mnohých produktů je součástí balení mušelínový ručníček, kterým produkt krouživými pohyby odstraníte, a zároveň tak provedete jemnou exfoliaci.

Samotné odličování s balzámem zabere více času než odličovací ubrousky nebo mycí gel, ale ty dvě minuty navíc se rozhodně vyplatí. Na trhu najdete několik odličovacích balzámů a další přicházejí. Tři produkty ze seznamu koupíte zatím v zahraničí, zbytek v tuzemských parfumériích a značkových obchodech.

Odličovač Eve Lom Cleanser, Ingredients

balení: 50 ml (prodeji také balení 100, 200 a 400 ml), cena: 1 450 Kč

Ikonický odličovací balzám je na trhu již od roku 1986 a podle Vogue se jedná o nejlepší odličovací přípravek na světě. Hutná textura velmi intenzivně voní po bylinkách, výrazně je cítit zejména heřmánek. Obsahuje dále chmel, hřebíčkový a eukalyptový olej a kokosové máslo. Hlavní složkou je vazelína a lanolín. V balení najdete mušelínový ubrousek, který tvoří nedílnou součást odličovacího rituálu, jehož přesné kroky najdete v příbalovém letáku.

Máte-li mastnější pokožku, určitě se nenechejte odradit mastnou texturou. Již velmi malé množství odstraní hravě veškeré nečistoty a make-up hned napoprvé. Kontrolní vatový tampon s micelární vodou byl pokaždé zcela čistý i v případě voděodolných líčidel včetně make-upu. Pleť je po použití krásně čistá, hebká na dotek, bez jakýchkoliv známek vysušení.

Odličovací balzám Advanced Night Micro Cleansing Balm, Estée Lauder

balení: 70 ml, cena: 1 100 Kč

Žhavou novinkou na trhu je odličovací noční balzám americké značky Estée Lauder. Tento přípravek se používá pouze večer na odstranění veškerých líčidel a jako součást pečujícího rituálu. Velmi jemně voní po levanduli a je určen pro všechny typy pleti.

Také v tomto případě stačí velmi malé množství. Texturou se podobá bílé vazelíně, při styku s pokožkou taje a mění se v lehký, příjemný olej. Ten při oplachování vodou opět mění texturu, tentokráte na mléčnou emulzi. Velmi snadno odličuje make-up i řasenku a linky. Kontrolní tamponek s micelární vodou byl čistý i v případě voděodolného make-upu.

Odličovací balzám Take The Day Off Cleansing Balm, Clinique

balení: 125 ml, cena: 850 Kč

Odličovací balzám ve velkém fialovém kelímku se na první pohled podobá vazelíně. Zde ovšem veškerá podobnost končí. Bílá hmota se okamžitě při styku s kůží mění v hedvábně jemný olej. Hlavní složkou je změkčovadlo a olej ze světlice barvířské, známé také jako turecký šafrán. Produkt se hodí pro všechny typy pleti. Byl testován oftalmology, tudíž je bezpečný i na oči.

Tento balzám nikterak nevoní, jeho předností je jednoznačně velmi příjemná textura, která pleť nezatěžuje ani nevysušuje. Po aplikaci krouživými pohyby se smývá vodou. Jednoduše odličuje veškerá líčidla včetně voděodolných. Je lepší vmasírovat balzám na dobu alespoň jedné minuty, aby rozpustil opravdu vše. Na celý obličej a krk stačí velmi malé množství, takže dlouho vydrží.

Tuhý odličovací olej Erborian Solid Cleansing Oil, Marionnaud

balení: 80 g, cena: 859 Kč

Korejská značka Erborian nabízí několik zajímavých produktů, jedním z nich je tuhý odličovací olej. Tento přípravek tvoří z velké části slunečnicový a kokosový olej, dále včelí vosk, olej z čínského čajovníku a sladkých mandlí. Svěží aroma čaje voní příjemně, nevtíravě. Součástí balení je špachtlička pro hygieničtější používání.

Světle zelená hmota se při styku s pokožkou mění v olej, který odstraňuje veškeré nečistoty a líčidla. Po jemné masáží krouživými pohyby stačí přípravek smýt vodou, v tento moment opět mění svou texturu na jemné mléko. Jedinou nevýhodou je fakt, že tento odličovací olej není určen na oči. Kontrolní tamponek s micelární vodou byl zcela čistý.

Odličovací máslo Camomile Sumptuous Cleansing Butter, The Body Shop

balení: 90 ml, cena: 329 Kč

Anglická značka The Body Shop nabízí odličovací máslo v heřmánkové řadě. Hlavní složkou je derivát palmového oleje a syntetický vosk, dále pak olivový olej, bambucké máslo a další ingredience rostlinného původu. Přípravek je vhodný i na citlivou pokožku a pro nositele kontaktních čoček. Máslo se vmasíruje do suché pokožky, smyje se teplou vodou nebo vlhkým mušelínovým ubrouskem (není součástí balení) pro důkladnější odlíčení.

Rychle se s ním pracuje, netřeba jej rozehřívat v dlaních, okamžitě taje. Bílý balzám s velice jemnou, až neznatelnou vůní se při dotyku s pokožkou mění v tekutý olej. Příjemně se s ním odličuje tvář, oči i rty. Kontrolní tamponek s micelární vodou byl čistý. Po použití je pokožka příjemná na dotek, bez známek mastnoty.

Čistič na obličej Ultrabland, Lush

balení: 45 ml (v prodeji také 100 ml), cena: 295 Kč

Anglická značka čerstvé kosmetiky Lush má ve svém portfoliu krémový odličovač Ultrabland, který není třeba oplachovat vodou, stačí ho setřít vatovými tamponky namočenými v teplé vodě. Lehce nažloutlý krém s velmi lehkou vůní obsahuje deset ingrediencí, hlavními složkami jsou mandlový olej, růžová voda, med a extrakt z kosatce. S ohledem na jemné složení se hodí i pro citlivou pokožku.

Ultrabland má mastnou texturu, která se při odličování zdá být těžká. Po použití se však veškerá mastnota vytratí a pokožka je příjemná na dotek. Kontrolní vatový tamponek s micelární vodou byl téměř čistý, pouze s lehkou stoupou po řasence. Jediné minus nastává při odličování rtěnky, přípravek je hořký. Ale zase se dá aplikovat i jako hojivý balzám na odřený nos a popraskanou kůži. V tomto případě se nesmývá.

Balzám Wild Rose Beauty Balm, Neal’s Yard Remedies

balení: 50 g, cena: cca 1 330 Kč (38 liber)

Balzám Wild Rose jsem objevila v půvabném obchůdku v malebném anglickém městě. Zaujalo mě množství ocenění, které produkt nasbíral i různé možnosti, jak jej používat. Jednou z nich je právě odličování. Intenzivnější, orientální vůně je velmi příjemná, relaxační. Součást balení tvoří mušelínový ubrousek z organické bavlny. Hlavní ingrediencí je olej z šípkové růže, jojobový olej, včelí vosk a bambucké máslo. Dále obsahuje olej z konopí, brutnáku lékařského, pelargonie, rozmarýnu a kadidlovníku.

Hutná textura balzámu se musí do pokožky vmasírovat, o to důkladněji však pracuje. Velmi snadno odlíčí i silnou vrstvu make-upu, voděodolnou řasenku, silné linky a na jeden tah i tmavou rtěnku. Kontrolní tamponek s micelární vodou byl vždy zcela čistý. Po odlíčení je pokožka nejen čistá a jemná, ale také částečně hydratovaná.

Odličovací balzám Botanics 97% Organic Hot Cloth Cleansing Balm, Boots

balení: 65 ml, cena: cca 315 Kč (8,99 libry)

Druhý ze zahraničních produktů se prodává v britské síti drogerií Boots a najdete jej mezi přírodní kosmetikou. Hlavní složku tvoří olivový olej, následovaný olejem jojobovým, včelím voskem a bambuckým máslem. Nechybí ani populární oleje z mandlí, růží, bergamotu a citronu. Dá se používat večer i ráno, není však určen na oční okolí, což je prakticky jeho jediné minus.

Texturou je podobný předchozímu balzámu, voní ovšem méně výrazně a je hutnější. Lehce odlíčí veškerý make-up. Vyzkoušela jsem i na oči bez jediného problému, s řasenkou a linkami si poradil. V případě voděodolných líčidel stačilo vmasírovat balzám důkladněji. Smývá se za pomoci mušelínového ubrousku (součást balení). Kontrolní vatový tampon s micelární vodou byl pokaždé naprosto čistý.

Odličovač Beautiful Skin Hot Cloth Cleanser, No7

balení: 200 ml, cena: cca 348 Kč (9,95 libry)

Odličovač z řady Beautiful Skin zaujme na první pohled velikostí balení, od ostatních produktů se výrazně liší ve více aspektech. Praktická lahvička s pumpičkou zaručuje ideální dávkování a uchovává samotný produkt ve sterilním prostředí. Hlavními složkami jsou voda a změkčovadlo, obsahuje mimo jiné také kakaové máslo, glycerin a panthenol.

Textura je výrazně krémovitá, jedná se vlastně o husté odličovací mléko bez výrazné vůně. Aplikuje se krouživými pohyby na suchou pokožku a poté se odstraní pomocí mušelínového ručníčku namočeného v teplé vodě. Díky hutné textuře stačí jedna dávka z aplikátoru na celý obličej. S voděodolnými líčidly si tento odličovač neumí poradit. Vatový tampon s micelární vodou odhalil rezervy při odličování běžné řasenky, make-up a korektor odstraňuje ještě hůř. Pokožka není po jeho použití dostatečně čistá, což lze vidět pouhým okem.