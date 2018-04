Odlíčení je základ

Někdy máme chuť po příchodu z večírku nebo poté, co jsme prospaly celý film u televize, jen tak upadnout do peřin a koupelnu odložit na ráno. V zájmu naší pleti je ale rozhodně lepší se překonat. Právě ona totiž večer co večer prahne po tom, abychom ji zbavily všech nečistot, jako je pot, maz, prach, zbytek krému a líčidel, které se za celý den usadily na jejím povrchu. Pokud tak neučiníme, nejenom že se dopouštíme kosmetického hříchu číslo jedna, ale především své kůži bráníme v potřebné regeneraci a nečistoty zbytečně ucpávají póry. Ráno je potřeba odstranit z ní přebytečný maz i případné nečistoty, které na ní ulpěly přes noc.

Zatímco do různých protivráskových, omlazujících a zkrášlujících přípravků každá z nás ráda zainvestuje, na odličovadlech často šetříme. A přitom si neuvědomujeme, že nejdůležitější je právě čištění. Jakýkoli, i ten nejluxusnější krém nám bude spíš na škodu, naneseme-li ho na nevyčištěnou pleť. Přípravek se kvůli bariéře nečistot do pokožky dostatečně nevstřebá, ale vytvoří na ní vrstvičku a bude ji pouze dusit.



Který je ten pravý?

Čisticí přípravky vybíráme nejenom na základě typu pleti, ale také podle věku - čím jsme starší, tím více prospěšných látek by mělo naše odličovací nádobíčko obsahovat. Pamatujme si však, že každá pleť má individuální potřeby. Proto je vhodné zkoušet a testovat, co právě té naší bude vyhovovat nejlíp. Obecně platí tyto zásady:

* Obyčejné alkalické mýdlo na pleť nepatří, protože narušuje její vrchní ochrannou vrstvu a zbytečně ji vysušuje. Není však mýdlo jako mýdlo. Existují i speciální, která můžou naopak pleti prospět. Jsou vhodná spíše na mastnější či normální pleť, suchá je většinou nesnese.

* Pleť kolem očí a rty by se měly vždy odličovat speciálními odličovacími přípravky pro tyto partie, které pro ně budou dostatečně jemné.

* Odličovací mléko nebo krém vyhovuje snad všem typům pleti kromě příliš mastné a aknózní, ideální jsou hlavně pro sušší či citlivější pleť. Mléko má jemnější a vodovější konzistenci, krém je hutnější a na rozdíl od mléka se většinou smývá vodou. Po jejich použití je důležité pokožku dočistit a osvěžit pleťovou vodou nebo pleťovým tonikem.

* Mycí gely a pěny jsou praktické, velice oblíbené a rychlé. Nejvíce vyhovují normální, mastné a smíšené pleti, suchou či citlivou by mohly dráždit. Vůbec nepatří na pokožku kolem očí - zbytečně ji vysušují.

* Odličovací oleje patří spíše na sušší pleť, často však vyhovují i ostatním typům pleti. Jsou k pokožce velice šetrné, regenerují ji a poradí si i s voděodolným make-upem. K dočištění je nutné použít pleťovou vodu nebo tonikum.

* Pro ženy se smíšenou pletí je nejvhodnější používat dva přípravky - na mastnější T-zónu třeba gel nebo mýdlo, na sušší oblasti mléko či krém.

* Odličovací kapesníčky jsou určeny pro každodenní odlíčení, otázkou zůstává, zda pleť vyčistí důkladně. Zvlášť výborné jsou však na cesty a v případě, kdy spěcháte.



Speciální péče

Kromě každodenního čištění můžete dopřát pleti i něco navíc. Skvělým prostředkem k důkladnému čištění do hloubky je napařování. Horko vyvolává pocení, díky kterému se vylučují toxiny, a podporuje prokrvení. Navíc pára zvláční kůži a otevře póry, což umožní pokožce lépe absorbovat účinné látky z napářky. Příprava je snadná - do nádoby s horkou vodou přidejte několik kapek esenciálního oleje nebo bylinky, nakloňte se nad páru a hlavu přikryjte ručníkem. Vydržte 10 až 15 minut. Napářka se doporučuje maximálně jednou týdně, nevhodná je pro citlivou pleť, při rozšířených žilkách a jakémkoli kožním onemocnění či při srdečních obtížích.

Pro nečistou, mastnější pleť jsou výborné i hlubokočisticí masky, které velmi důkladně a do hloubky čistí a uvolňují ucpané póry, dokáží absorbovat přebytečnou mastnotu a regulují tvorbu kožního mazu. Používají se jednou týdně. Existují i masky pro další typy pleti, s těmi ale opatrně - mohly by pokožku příliš vysušovat.

Nemáte-li akné nebo příliš suchou pleť, dopřejte své pleti jednou dvakrát za měsíc peeling. Tento přípravek s drobnými částečkami (například s mletými jádry ovocných pecek a ořechů, částmi mořských řas, různých rostlin nebo obilných zrn) odstraní z pleti odumřelé buňky, zjemní ji a celkově pročistí a prozáří. Nanáší se na vlhkou pleť, krouživými pohyby se vmasíruje a poté opláchne. Vždy si vyberte peeling podle vašeho typu pleti. Kromě klasických mechanických peelingových prostředků existují také chemické prostředky pro domácí použití, které využívají působení kyselin a dalších exfoliačních látek. Chemický peeling se provádí častěji a nedělá se při něm žádné masírování. Většinou se na pleť "pouze" aplikuje, nechá danou dobu působit a poté zneutralizuje dalším přípravkem.