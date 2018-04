Týdenní odlehčovací kúra: zhubnete a pročistíte své tělo

Jděte do krabiček Na Raketa.cz nyní najdete slevy na oblíbené krabičkové diety, které se staly hitem v boji s přebytečnými kily.

Přestože většina lidí má tendenci začínat se zdravějším stravováním v lednu, neboť plní novoroční předsevzetí, ideální čas nastává právě teď. Na pultech přibývá čerstvá zelenina, na kterou budete mít v teplejším počasí větší chuť, venku je navíc čím dál tepleji, vy se proto budete víc hýbat.

Odlehčovací kúra neznamená žádné drastické diety, půsty nebo podobné šílenosti, které vám mohou poškodit zdraví. Vy jen omezíte tučná a příliš sladká jídla, alkohol a naopak zařadíte více zeleniny, nejlépe té čerstvé.

Už pár dní asi v regálech vídáte ředkvičky, od začátku května bývají hodně kvalitní a mají výbornou chuť. Stejně tak špenát nebo listový salát. V průběhu května přibude kedlubna a chřest. Tady pozor, musíte být rychlí, protože chřestová sezona má krátké trvání. Poslední sklizeň se objevuje na pultech v polovině června.

Zařaďte do jídelníčku také čerstvé bylinky, za pár týdnů dozrajou nové brambory. Jestli nevíte, co vařit, přinášíme vám recepty na celý týden (čtěte ZDE).

Za týden můžete shodit jeden kilogram

Pokud chcete hubnout, hlídejte si složení jídla, abyste měli správný poměr bílkovin, které vás zasytí a tělo je vyžaduje pro budování svalů, a sacharidů coby zdrojů energie. Vaše tělo potřebuje i malé množství zdravých tuků.

Jakou kalorickou hodnotu by měl mít váš denní příjem? Je to individuální, obecně platí, že ženy by měly sníst 5 500 až 6 500 kJ. Hubněte pomalu, ideální je 0,5 až 1 kilogram týdně.

Týdenní odlehčovací kúra se však hodí i pro ty z vás, které nechtějí hubnout a kalorie nemusí počítat. Zdravějším jídlem načerpáte energii a budete se cítit líp.