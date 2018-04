Odhoďte s nástupem jara starou kůži

Proč je právě peeling tak důležitý? Na spodní straně pokožky se tvoří nové buňky, které vytlačují ty staré na povrch - a ty potom odumírají a uvolňují se.

Některé buňky odpadávají přirozenou cestou, například při běžném čištění obličeje nebo otírání ručníkem, některé však na pokožce ulpí a můžou za to, že je šupinatá, zašedlá a působí nezdravě.

O nápravu se postará právě peeling, jinak řečeno exfoliace. Pomůže odstranit odumřelé buňky, vyčistit póry a celkově vyhladit pleť. Výsledkem je zdravější a jemnější pokožka, která navíc lépe vstřebává látky z dalších kosmetických přípravků.

Pleťový expert

Peelingové kosmetické prostředky mohou být mechanické nebo chemické, existuje i laserová exfoliace. Odborníci vždy doporučují různé typy kombinovat.

Mechanické prostředky uvolňují odumřelé buňky, které se pak opláchnou vodou. Patří sem různé žínky, kartáčky, lufy a kosmetické přípravky. Nejčastěji se používají právě různé krémy a gely s drobnými částečkami. Mohou to být například drcené skořápky pecek a ořechů, cukr, části mořských řas, rostlin nebo obilných zrn. Jsou vhodné pro všechny typy pleti, kromě příliš suché, citlivé a s rozšířenými žilkami, kterou můžou podráždit, a při akné, protože by mohly přenést infekci na zdravá místa.

Postupujte správně

Peeling je účinná procedura, ale je potřeba dodržovat několik zásad. Naneste přípravek na vlhkou, očištěnou pokožku (suchou by poškodil!), jemnými krouživými pohyby krátce vmasírujte a poté opláchněte vlažnou vodou.

Vyhněte se citlivým partiím kolem očí a rtům. Postupujte jemně a na částečky netlačte ani pleť nijak nedrhněte. Peeling je účinný sám o sobě a síla by byla v tomto případě spíš na škodu.

Na to, jak často peeling používat, existují různé názory. Obecně se u mastnější pleti doporučuje jednou za čtrnáct dní, u suché jednou za měsíc. Existují i peelingové emulze, většinou určené pro mastnou, nečistou pleť, které se používají každý den.

Ale úplně nejlepší je řídit se podle vzhledu pleti. Je-li podrážděná nebo silně začervenalá, frekvenci snižte, pokud naopak žádný výsledek nevidíte, aplikujte ho častěji.

Hýčkejte i tělo

Peelingem můžete opečovávat nejenom obličej, ale i celé tělo. Tělové peelingy obsahují větší brusné částečky, protože pokožka na těle vyžaduje,hrubší‘ zacházení. Výjimkou jsou citlivá místa, jako je třeba dekolt a krk, pro která jsou vhodné peelingy na obličej.

Pamatujte si, že tělové přípravky by se nikdy neměly používat na obličej, protože by mohly jemnou kůži podráždit. To samé platí i naopak - peeling na obličej je pro kůži na těle zase příliš jemný a efekt by nebyl dostatečný. S peelingy na tělo se "pracuje" stejně jako s peelingy na obličej, jenom s tím rozdílem, že se mohou používat častěji, a to i jednou až dvakrát týdně. Místům, kde je kůže zvlášť silná a tvrdší, jako jsou třeba chodidla, paty a lokty, se klidně věnujte častěji. K dostání je navíc celá řada "vychytávek" - například peeling na kůžičku kolem nehtů, peeling proti celulitidě, peeling podporující zeštíhlení či peelingový sprchový gel s jemnými zrníčky pro každodenní použití.

Specialitky - chemie a laser

Kromě mechanických peelingů existují i chemické, a to jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Jsou vhodné k projasnění a omlazení pleti, vyhlazení jemných vrásek, odstranění akné, zjemnění jizev po akné a odstranění pigmentových skvrn.

Oba dva typy fungují na stejném principu - pomocí chemie uvolňují vazby, které drží odumřelé buňky na povrchu pleti. Profesionální peelingy jen obsahují větší koncentraci účinné látky (tou bývají různé kyseliny, například ovocná, glykolová či salicylová). Chemický peeling se většinou provádí v kúrách (většinou měsíčních a aplikuje se jednou týdně) a na pleť se "pouze" nanáší bez jakéhokoli masírování. Jedno profesionální ošetření stojí kolem 1000 Kč, přípravky pro domácí použití se pohybují zhruba od 500 Kč až do 6000 Kč.

Další variantou je laserový peeling. Ten se používá hlavně k celkové regeneraci a omlazení, dokáže odstranit barevné a jiné nerovnosti na pleti. Provádí ho dermatolog pomocí speciálního laseru, který odpařuje mikroskopicky tenkou vrstvu kůže. Jde o účinnou, ne však zrovna levnou metodu. Ošetření vás přijde asi na 5000 až 15 000 Kč, podle stavu pokožky.

Obličej jako nový:

Exfoliátor na mastnou, normální/smíšenou a suchou pleť, Estée Lauder, každý 890 Kč

Detoxikační pleťový peeling, Vichy, 340 Kč

Peeling 7 Day Scrub Rinse-Off Formula, Clinique, 690 Kč

Peeling Gommage Doux Purifiant, Avéne, 355 Kč

Tělo jako nové:

Zeštíhlující peeling Lipophenol Vegetal, Yves Rocher, 360 Kč

Zvláčňující sprchový gel a peeling 2 v 1, Soft a Sensual, Avon, 189 Kč

Scrub do koupele proti celulitidě se solí z Mrtvého moře, Dermacol, 50 Kč

Peelingové sérum na nehtovou kůžičku, Avon, 199 Kč

Exfoliační tělový gel Gommage Caresse, Lancôme, 1030 Kč

Tělový krémový peeling Chocolovers, Aquolina, 409 Kč

Solný peeling, GERnétic, 695 Kč

Co dokáže peeling s pletí Suchá pleť po peelingu lépe využívá následnou hydrataci a je bez šupinek, smíšená má vyrovnanější tón a je méně náchylná k tvorbě pupínků, mastná vypadá celkově zdravěji a póry zůstávají čistší, zralá působí mladistvěji a následky působení slunce jsou méně viditelné. Na pleti s nerovnoměrným tónem peeling redukuje barevné rozdíly, a použijete-li ho před holením, nebudou chloupky tolik zarůstat a pokožka bude jemnější.