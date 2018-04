SOS při odhalené nevěře: 10 rad, jak si zachovat tvář a sebeúctu

Podle ankety Partnerského institutu Elite přiznává 79 procent mužů, že své ženy podvedli, ačkoli je milují. Ani ženy se nejeví jako světice: 57 procent se dle své výpovědi již jedenkrát dopustilo nevěry, 75 procent si s touto myšlenkou aspoň pohrávalo.

Konkrétní případy: Martina, 37: „Prý se s ní rozešel. Já jsem změnila své chování, už nejsem ta hodná holka, co pořád sedí doma. Víc mě respektuje.“ Zora, 52: „Zůstala jsem s ním a on si mě udobřoval krásnými dovolenými. Brzy zemřel a já střídala známosti, často jsem byla milenkou ženatého. Důvěra v muže je ovšem navždy pryč. Na manžela jsem tehdy měla nakládat víc práce. A nevodit si kámošky domů. “ Michaela, 59: „Pořád zvažuju rozvod, ale zatím jsem se neodhodlala. Děláme, jako by nic. On neví, že to vím. Nevím, jak to dlouho vydržím. Měla jsem to řešit už dávno.“ Ivana, 52: „Hned jsem se rozvedla a on mě bohatě odškodnil. Začala jsem pít a střídat partnery, ale teď už to zvládám. Mám nového přítele a jsem ráda, že nepije. Aspoň mě bude brzdit. Udělala jsem dobře.“ Eva, 48: „Po rozvodu jsem začala hodně pracovat, teprve nedávno jsem navázala perspektivní vztah. Skončení románku i rozvod vidím jako dobré rozhodnutí. I načasování bylo ok. Je mi čím dál tím lépe“.

„S manželem jsme spolu normálně spali, vůbec ničeho jsem si nevšimla,“ vzpomíná sedmatřicetiletá Martina. „Když jsem se dozvěděla, že má milenku, byl to pro mě strašný šok. Že bych mu jako žena nestačila, to mě nikdy nenapadlo...“

Uspokojivý intimní život vedla s manželem i devětapadesátiletá Michaela. „Můj manžel měl dlouho prestižní práci a ženské se mu nabízely samy. Už před dvaceti lety jsem věděla, že mi zahýbá, ale neřešila jsem to. Doma se choval slušně, dokonce jsme spolu spali, hlavně o víkendech a na dovolených. Rodina fungovala, a pro mě bylo to hlavní, “ říká.

Když někdo přijde domů a drahou polovičku přistihne in flagranti, je to jasné. Nebo pokud mu poreferuje důvěryhodná osoba. Existují však i jiné způsoby prozrazení.

Milenka u nás zapomněla mobil

Naše doba vyspělých technologií hraje do karet nevěrníkům i podváděným. Kdo si pořídil milenku, většinou si s ní aspoň píše, když už nemůže volat. A mnoho lidí si milostnou korespondenci rádo schovává, aby si ji mohli pročítat znovu a znovu. Není divu, že pak díky ní praskne to, co by jinak zůstalo navždy utajeno.

Právě tohle změnilo život a hlavně postoj k věrnosti dvaapadesátileté Zorce. „V době, kdy jsem se starala o nemocné rodiče, našla moje dcera na stole mobil mé nejlepší kámošky. Koukla do něj, otevřela sms a zjistila, že se tam objevuje tátovo číslo. Nemohla jsem tomu vůbec uvěřit, ale sms mluvily jasnou řečí! Popadla jsem mobil a vtrhla do garáže, kde zrovna opravoval auto. Beze slova jsem mu ten předmět podala a jako dáma odkráčela. On pak přede mnou klečel a přísahal, že už to skončilo, což byla pravda, jak se později ukázalo. Ale já mu už nikdy nevěřila...“

Nejvíc ji urazilo, že ji ignoroval jako ženu

„Manžel se mnou najednou přestal spát a vyhýbal se všem tělesným dotykům,“ vzpomíná dvaapadesátiletá Ivana, která prožívala do té doby pohodové manželství. „Bylo mi to divné, ale znala jsem jeho náročnou práci, tak jsem si myslela, že je jen přetížen. Ale pak se mi doneslo, že má poměr s jednou obchodní partnerkou. Zůstala jsem jak opařená. Nejvíc ze všeho mě urazilo a ponížilo, že jsem pro něj přestala existovat jako žena.“

Spoustě podváděných vadí víc než samotný sexuální aspekt nevěry konfrontace se lží. Zalhat sice v případech nevěry bývá často humánnější než nalít trpkého vína, ale ne vždy.

Osmačtyřicetiletá Eva by bývala byla uvítala pravdu. „V době, kdy jsem byla vdaná a už to dávno skřípalo, jsem si našla milence. Také ženatého, ale s manželkou nežil. Strašně jsme se milovali, říkal, že dělá vše pro naši společnou budoucnost, že koupí byt, rozvede se. I já jsem do toho chtěla jít naplno. Na rozdíl od manžela jsem u něj cítila lásku, emoce, podporu, účast, prostě vše, co žena potřebuje. V době, kdy byl údajně na konferenci v Ženevě, mi známí řekli, že ho viděli na Václaváku s manželkou. Ještě ten den jsem s ním rozešla, ačkoli mi to trhalo srdce. I on plakal. Prý se mi bál přiznat, že se k manželce vrátil kvůli dětem. S manželem jsem se rozvedla a už na něj vůbec nemyslím. Na to, že mě milenec nechal žít 4 roky ve lži, hned tak nezapomenu.“

Jak na vlastní kůži zažila devětatřicetiletá Daniela, ještě horším důsledkem románku jsou pomluvy, nadávky, ponižování. „Že se něco děje, jsem poznala podle manželovy stupňující se podrážděnosti. Za všechno mě peskoval, kritizoval, nic mu nebylo vhod. Kromě toho se odstěhoval z ložnice. Nedalo mi to a jednou jsem se podívala do jeho počítače. Našla jsem několikaměsíční korespondenci s milenkou. Nazýval mě tam „tou krávou“ a kydal na mě špínu. Sesypala jsem se, chodím na terapii. Prý se s ní rozešel. Uvidím, co bude dál.“

Jde-li o majetek a existenci, jdou žerty stranou

K nejnebezpečnější aspektům mimomanželských vztahů bezesporu patří, začne-li nevěrník „odklánět tok peněz a majetek“.

„Když má někdo milenku, pozvat ji na víno jaksi patří ke slušnosti,“ tvrdí Jiří Kameník, který nabízí své detektivní služby zejména těm podváděným. „Ale jestli si ten chlap s milenkou začne kupovat auta a vily, tak je to špatně,“ dodává detektiv, který se kvůli tomu na zakázku několikrát pustil do sledování nevěrníka.

„Když jen zahýbal, neřešila jsem to,“ pokračuje ve vyprávění Michaela (59). „Ale před rokem se zamiloval do třicítky a peníze ze společného konta mizí. Obléká se do módních značek, kouří doutníky a s holkou chodí do luxusních klubů. Dozvěděla jsem se, že jí koupil koně a staví jí dům. Vůbec nevím, co mám dělat, jsem na něm materiálně závislá.“

10 rad pro podváděné ženy

(Podle psychoterapeutky a koučky osobního rozvoje Šárky Vávrové)