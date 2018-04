Odešel a cítím se mnohem lépe, píšete

Zajímavé příběhy zveřejníme na webu a tři nejlepší autory odměníme výrobky: NuCell (cílená výživová formule zaměřná na potlačení projevů stárnutí ve spojení s kůží), Hypnox (čistě bylinný přípravek na spaní, který není návykový) a Aller7plus (přírodní lék na alergie).

Už jsem se odrazila ode dna

Třetího září to byl rok, kdy jsem se od něj dost nečekaně a brutálně dozvěděla, že už se mnou nechce žít, že se chce rozvést. Byli jsme 23 let manželé a tři a půl roku předtím jsme spolu chodili. Byl moje první a jediná láska a bez něj jsem si svůj život vůbec nedovedla představit.

Prošla jsem si všechny tři fáze rozchodu přesně tak, jak to bylo v článku. Nejdřív jsem tomu prostě nedokázala uvěřit. Jen jsem si stále opakovala: “To není pravda, to není pravda!“ No, pochopitelně byla. A ještě ke všemu se ukázala, že neodchází jen ode mě, ale k ní – k nové lásce, k milence. Pak jsem prošla obdobím sebelitování. Plakala jsem, kudy jsem chodila, bolelo mě u srdce, svíralo se mi hrdlo. Tohle období trvalo asi rok.

V současnosti cítím, že už se z toho vyhrabávám. Nejvíc mi pomohlo, když jsem si pomocí syna uvědomila, že jsem opravdu jiná, než jakou mě chtěl mít manžel a že bych se nemohla ani nechtěla změnit. Při tomto poznání se mi strašlivě ulevilo.

Včera jsem se s bývalým manželem viděla a poprvé za celou tu hroznou dobu jsem po jeho odchodu nepadla v slzách do postele. Věřím tomu, že už jsem se odrazila ode dna a teď už mě čeká jenom to hezké.

Ivana

Nikdo mě nesráží!

Nedokázala jsem si vůbec tuhle situaci představit. Opustil mě přítel a já měla být sama. Byli jsme spolu 4 roky a já si myslela, že bez něj už nemůžu existovat, když jsem se ale dozvěděla, že mě podvádí, řekla jsem si no a ... zkusím být sama.

A dnes?

Uvědomila jsem si spoustu věcí teď po roce samoty. Nemusím mít strach, že se zpozdím v práci, můžu jít s kamarádkou na kávu kdy chci a bez výčitek, nikomu není divné, že navštěvuji 3x týdně posilovnu, že jsem si koupila nové spodní prádlo....

A hlavně nikdo mi nesráží seběvědomí abych nebyla ta, která má navrch. Nikdo mi nevyčítá, že jsem uvařila jen šunkafleky, protože jsem víc nestihla, nikdo mě nepodezírá z bůhví čeho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sylva

Promarnila jsem léta zbytečně



S předchozím partnerem jsme prožili šest let. První tři roky byly prekrásné, vzájemné sympatie, dlouhé konverzování do noci a slusný sex.

Další roky se vše kazilo, ve finále jsme spolu nebyli schopni téměř mluvit, protože naše názory začaly být podezřele odlišné. Několikrát jsem mu taktně naznačila, ze bychom se měli rozejít, ale protože byl zvyklý na moje vaření, uklízení, prostě práci služky, nechtělo se mu z teplíčka domova.

Postupem času naznal, že to opravdu nemá cenu a odstěhoval se. Musím podotknout, že naše finanční vyrovnání byla jedna velká fraška, tak, jako bychom měli spolu dvě děti, honosnou nemovist a byli manželé.

Těšila jsem se na ten okamžik, kdy bude konec našeho vztahu a postupem času zjišťovala, že jsem promarnila zbytečně spoustu let.

Cítím se mnohem lépe, mám čas na svoje přátele a mám nového přítele, který je opak toho bývalého.

Přeji všem spokojený vztah plný lásky, porozumění a tolerance!!!!

Jitka Schovánková

